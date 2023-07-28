Названы 3 продукта, помогающие дольше оставаться сытыми

Диетологи назвали 3 продукта, помогающие дольше оставаться сытыми
Эти сытные продукты содержат большое количество клетчатки, полезных жиров, белка или воды, что позволяет дольше оставаться сытыми.
Как сообщает издание ETNT, малина – низкокалорийный фрукт с высоким содержанием клетчатки по сравнению со многими другими фруктами. Это делает ее идеальным дополнением к рациону, если вы хотите дольше чувствовать себя сытым, утверждают диетологи.
Груши не только содержат клетчатку, но и особый тип пищевых волокон, называемых пектинами. Пектин содержится в грушах, яблоках и сливах и, как было обнаружено, способствует замедлению пищеварения, а также улучшает здоровье микробиома вашего кишечника.
Клетчатка – не единственное, что может помочь насытиться. Иногда наличие полезных жиров может оказывать аналогичный эффект. По данным Национального центра биотехнологической информации, полезные жиры могут сделать это, помогая снизить уровень гормонов голода и замедлить пищеварение. Существует не так много растительной пищи, содержащей полезные жиры, но оливки в их числе. Они могут помочь дольше чувствовать себя сытыми.