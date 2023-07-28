Названы 3 продукта, помогающие дольше оставаться сытыми

Эти сытные продукты содержат большое количество клетчатки, полезных жиров, белка или воды, что позволяет дольше оставаться сытыми.

© Волгоградская правда

Как сообщает издание ETNT, малина – низкокалорийный фрукт с высоким содержанием клетчатки по сравнению со многими другими фруктами. Это делает ее идеальным дополнением к рациону, если вы хотите дольше чувствовать себя сытым, утверждают диетологи.

Груши не только содержат клетчатку, но и особый тип пищевых волокон, называемых пектинами. Пектин содержится в грушах, яблоках и сливах и, как было обнаружено, способствует замедлению пищеварения, а также улучшает здоровье микробиома вашего кишечника.