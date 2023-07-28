Диетолог Соломатина: в умеренных дозах дыня полезна беременным

Как пояснила врач, фрукт содержит много фолиевой кислоты, которая помогает сформировать нервную трубку у плода. Однако увлекаться дынями, как и арбузом, не стоит, особенно женщинам в положении, людям с лишним весом и сахарным диабетом.

Ведь фрукт богат сахарозой, которая мало чем отличается от обычного сахара. У дыни есть ещё несколько интереснейших свойств.

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Чем полезна дыня

Есть такой миф: витамин C содержится только в кислых продуктах. Дыня — живое (или не очень) тому опровержение. И он там не просто есть, а его там много, сказала «Вечерней Москве» врач-диетолог Елена Соломатина. К тому же фрукт содержит много структурированной жидкости, он легко усваивается организмом. Также дыню стоит есть из-за следующих качеств: богата кремнием — укрепляет кости, зубы, волосы и ногти; содержит много клетчатки — собирает излишки холестерина, сахара и соли тяжёлых металлов; снижает уровень гомоцистеина (это вещество провоцирует раннее старение организма и развитие ряда опасных заболеваний); содержит бета-каротин — поддерживает зрение и необходим для обновления кожи (но если переборщить, из-за бета-каротина кожа станет жёлтой и вы начнёте превращаться в дыню); богата лютеином и зеаксантином — эти пигменты накапливаются в сетчатке и поддерживают сумеречное зрение, как и черника; содержит калий — он не даёт сосудам спазмироваться. Во время стресса калий контролирует более 300 реакций организма.

Кому дыню нельзя

Дыня накапливает нитраты, так как растёт на земле. Эти вещества при определённых условиях могут быть очень вредны. Но в целом овощи и фрукты с нитратами, в том числе выращенные в теплице, не так уж и страшны .

Чтобы подстраховаться, диетолог посоветовала покупать дыню только в магазинах, где есть все необходимые условия для её хранения. А вот покупать продукт из багажника машины или в ларьке у дороги небезопасно.

«Сейчас можно покупать ранний сорт "Колхозница". Её выращивают в России. А дыня "Торпеда" растёт в основном в Узбекистане. Этот сорт созревает в августе», — рассказала Соломатина.

Проблема в том, что из Узбекистана в Россию дыни не доставляют. Пока фрукт приедет, он уже растеряет все витамины. Ранние дыни не стоит есть: беременным; людям с ослабленным иммунитетом; пожилым и детям.

Как выбрать дыню