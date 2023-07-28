Диетолог из России назвала составляющие полезного завтрака

Каша является полезным вариантом для завтрака, отметила диетолог Елена Тихомирова, — но только не рисовая.

Для того, чтобы завтрак принес пользу, важно правильно подобрать продукты, заявила врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова.

Идеальным продуктом для завтра являются яйца, подчеркнула специалист: они содержат белки и жиры в необходимом балансе. Более того, белок в яйцах — один из наиболее полезных и легкоусвояемых для организма. Употребление яиц утром помогает организму получить необходимые питательные вещества, отметила терапевт.

Еще более полезным сделает добавка к яйцам углеводов — например, свежих овощей или небольшого куска хлеба. Вкупе с ними яичница из двух-трех яиц станет идеальным источником белков, жиров и так называемых сложных углеводов, а также витаминов и клетчатки, необходимых для поддержания здоровья и энергии в течение всего дня, уверяет диетолог.

Хорошим вариантом завтрака Тихомирова назвала творог с фруктами. Первый богат молочными белками и жирами, которые необходимы для правильного функционирования нашего организма, а вторые — витаминами и минералами. Такая комбинация также обеспечивает организм необходимым и сбалансированным количеством белков, жиров и углеводов, отметила врач.