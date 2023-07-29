4 рецепта холодных летних супов

Лето в этом году довольно странное, однако жаркие дни все же обещают и в средней полосе России.
Самое время для них запастись рецептами холодных супов — они отлично утолят голод, насытят витаминами и добавят настроения.
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Холодный суп гужа
Eva.ru
Ингредиенты:
- Кукуруза или пшеница — 300 г
- Вода — 2 литра
- Жирный кефир — 300 мл
- Зеленый базилик — 0,5 пучка
- Укроп — 0,5 пучка
- Соль, перец — по вкусу
Процесс приготовления:
- Мелкую белую кукурузу промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа.
- После этого отварить ее в течении 1 часа.
- Кефир развести водой до полного растворения, посолить, поперчить по вкусу.
- Залить крупу получившейся смесью, добавить мелко нарезанный базилик и укроп, хорошо перемешать.
- Охладить пару часов в холодильнике и можно подавать к столу.
Тыквенный холодный суп
Eva.ru
Ингредиенты:
- Сок тыквенный — 500 мл
- Перец болгарский красный — 1 шт
- Огурец — 3 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Чеснок — 2 зубчика
- Масло оливковое — 80 миллилитров
- Сок лимонный — 50 мл
- Соус табаско — по вкусу
Процесс приготовления:
- Почистить лук, огурцы и перец
- Нарезать кубиками, поместить в блендер, добавить лимонный и тыквенный соки. Взбить тщательно до однородной массы.
- Добавить в смесь оливковое масло, чеснок, соус табаско. Снова перемешать в блендере.
- Охладить гаспачо в холодильнике и подавать с горячим свежим хлебом.
Томатный гаспачо
Eva.ru
Ингредиенты:
- Помидоры — 4-5 шт
- Болгарский перец — 1 шт
- Огурец — 2-3 шт
- Чеснок — 1 зубчик
- Перец чили — по желанию
- Оливковое масло
- Лук красный (репчатый) — 1/4 луковицы
- Соль, перец, лимон — по вкусу
Процесс приготовления:
- Помидоры очистить от кожуры путем бланширования.
- Перец запечь в фольге до мягкости. Дать остыть и очистить от кожуры.
- Огурцы очистить от кожуры и нарезать кубиками.
- Овощи сложить в блендер, добавить лук, чеснок, перец чили. Все измельчить в пюре. Добавить соль, перец, лимонный сок по вкусу. Дать остыть 30 минут.
- Подать украсив мелким огурцом с луком.
Свекольник
Eva.ru
Ингредиенты:
- Кефир — 2 л
- Свекла — 300 г (2 шт)
- Огурцы свежие — 5-6 шт
- Яйца куриные — 5-6 шт
- Лук зеленый — 70 г
- Укроп — 1 пучок
- Соль — 1,5 ч.л.
- Перец черный — по вкусу
- Лимонная кислота — по желанию
Процесс приготовления:
- Отварить свеклу до готовности, остудить. Можно запекать свеклу в духовке — меньше грязной посуды, и свекла получается сочнее). Завернуть свеклу в фольгу и отправить в духовку на 1-1,5 часа при 180С.
- Сварить вкрутую яйца, остудить почистить от скорлупы.
- Свеклу очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
- Яйца тоже натереть на крупной терке, оставить 2 штуки для подачи.
- Огурцы нарезать тонкой соломкой.
- Зеленый лук и укроп мелко нарезать ножом.
- Переложить все ингредиенты в кастрюлю, влить кефир, посолить и поперчить, перемешать.
- По вкусу можно добавить лимонной кислоты на кончике ножа.
- Отправить суп в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей разрезать яйцо пополам и украсить блюдо.