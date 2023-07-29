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4 рецепта холодных летних супов

Лето в этом году довольно странное, однако жаркие дни все же обещают и в средней полосе России.

4 рецепта холодных летних супов
© Eva.ru

Самое время для них запастись рецептами холодных супов — они отлично утолят голод, насытят витаминами и добавят настроения.

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Холодный суп гужа

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Кукуруза или пшеница — 300 г
  • Вода — 2 литра
  • Жирный кефир — 300 мл
  • Зеленый базилик — 0,5 пучка
  • Укроп — 0,5 пучка
  • Соль, перец — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Мелкую белую кукурузу промыть и замочить в холодной воде на 3-4 часа.
  2. После этого отварить ее в течении 1 часа.
  3. Кефир развести водой до полного растворения, посолить, поперчить по вкусу.
  4. Залить крупу получившейся смесью, добавить мелко нарезанный базилик и укроп, хорошо перемешать.
  5. Охладить пару часов в холодильнике и можно подавать к столу.

Тыквенный холодный суп

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Сок тыквенный — 500 мл
  • Перец болгарский красный — 1 шт
  • Огурец — 3 шт
  • Лук репчатый — 2 шт
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Масло оливковое — 80 миллилитров
  • Сок лимонный — 50 мл
  • Соус табаско — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Почистить лук, огурцы и перец
  2. Нарезать кубиками, поместить в блендер, добавить лимонный и тыквенный соки. Взбить тщательно до однородной массы.
  3. Добавить в смесь оливковое масло, чеснок, соус табаско. Снова перемешать в блендере.
  4. Охладить гаспачо в холодильнике и подавать с горячим свежим хлебом.

Томатный гаспачо

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Помидоры — 4-5 шт
  • Болгарский перец — 1 шт
  • Огурец — 2-3 шт
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Перец чили — по желанию
  • Оливковое масло
  • Лук красный (репчатый) — 1/4 луковицы
  • Соль, перец, лимон — по вкусу

Процесс приготовления:

  1. Помидоры очистить от кожуры путем бланширования.
  2. Перец запечь в фольге до мягкости. Дать остыть и очистить от кожуры.
  3. Огурцы очистить от кожуры и нарезать кубиками.
  4. Овощи сложить в блендер, добавить лук, чеснок, перец чили. Все измельчить в пюре. Добавить соль, перец, лимонный сок по вкусу. Дать остыть 30 минут.
  5. Подать украсив мелким огурцом с луком.

Свекольник

Eva.ru

Ингредиенты:

  • Кефир — 2 л
  • Свекла — 300 г (2 шт)
  • Огурцы свежие — 5-6 шт
  • Яйца куриные — 5-6 шт
  • Лук зеленый — 70 г
  • Укроп — 1 пучок
  • Соль — 1,5 ч.л.
  • Перец черный — по вкусу
  • Лимонная кислота — по желанию

Процесс приготовления:

  1. Отварить свеклу до готовности, остудить. Можно запекать свеклу в духовке — меньше грязной посуды, и свекла получается сочнее). Завернуть свеклу в фольгу и отправить в духовку на 1-1,5 часа при 180С.
  2. Сварить вкрутую яйца, остудить почистить от скорлупы.
  3. Свеклу очистить от кожицы и натереть на крупной терке.
  4. Яйца тоже натереть на крупной терке, оставить 2 штуки для подачи.
  5. Огурцы нарезать тонкой соломкой.
  6. Зеленый лук и укроп мелко нарезать ножом.
  7. Переложить все ингредиенты в кастрюлю, влить кефир, посолить и поперчить, перемешать.
  8. По вкусу можно добавить лимонной кислоты на кончике ножа.
  9. Отправить суп в холодильник минимум на 2 часа. Перед подачей разрезать яйцо пополам и украсить блюдо.