Что такое клубника и в чем ее польза и вред

Клубника — крупноплодный вид растений рода Земляника, семейства Розовые.

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С точки зрения биологии клубника считается ложной ягодой. Обладает как полезными, так и вредными для здоровья человека свойствами.

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Эксперты материала

Ольга Баян, бренд-нутрициолог международной health-tech компании и платформы для биохакинга bioniq

Ольга Гончаренко, врач и нутрициолог.

Ягодой принято называть плод с тонкой оболочкой снаружи и мякотью с семенами внутри. Например, как у крыжовника, смородины или винограда. У клубники же семена находятся снаружи (маленькие белые точки сверху плода). Кстати, мелкие зернышки на поверхности клубники правильно называть орешками, отсюда клубника может имеет ещё одно название — многоорешек (это что-то между ягодой и орехом). В быту, конечно, понятнее и привычнее говорить, что клубника — это ягода. У клубники довольно крупные ягоды, на вид округлые, обладают ярко выраженным красным оттенком и кисло-сладким вкусом. Клубника имеет приятный и узнаваемый запах. Некоторые любители клубники отмечают, что ягода пахнет, как мед и вино

Питательная ценность клубники

В 100-граммовой порции клубники содержится:

Калории: 91

Белок: 0,67 г

Жир: 0,3 г

Углеводы: 7,68 г

Клетчатка: 2 г

Чем клубника полезна для здоровья

Клубника содержит целый набор витаминов фолиевую кислоту (особенно полезна для беременных), цинк, железо, калий. Еще ягода способна препятствовать развитию диабета второго типа, улучшает состав крови и снижает риск развития повышенного холестерина.

«Клубника содержит полифенолы: эллаговую кислоту и элгитанины. Они показали многообещающие результаты в борьбе с некоторыми последствиями диабета 2 типа», — сказала Ольга Гончаренко.

Полифенолы — важные стражи иммунитета, добавляет Ольга Баян:

«Они способны предотвратить некоторые заболевания (онкология, диабет, инсульт и сердечно-сосудистые) и наделяют клубнику противовоспалительными свойствами».

Обязательно стоит употреблять клубнику людям, у кого есть проблемы со зрением, а также сердечно-сосудистой системой и пониженным гемоглобином. Ещё клубника просто незаменима для тех, кто страдает авитаминозом. Также ягода успешно борется со многими возбудителями бактериальных и вирусных инфекций. Кстати, лучше всего есть клубнику свежей: так она сохраняет в себе больше витаминов и полезных веществ. Вся польза «испаряется» из ягоды, если начать из неё что-нибудь готовить - варенье или джемы. Лучше клубнику заморозить, тогда она останется такой же полезной.

Питательные вещества клубники

Это тот самый случай, когда полезное и приятное гармонично сочетаются. Клубника богата питательными веществами. Например, витаминами группы А, Е, К, С, В, бета-каротином, минералами - кальцием, железом, калием, цинком, фтором и т.д.

«Клубника также содержит такие нужные для многих биохимических процессов микронутриенты, как магний, фосфор, а также в небольших количествах - кальций и фолат», — утверждает Ольга Баян.

«Как источник питательных веществ, благоприятных для сердца, включает калий, фолиевую кислоту и витамин С, клубника может помочь справиться с кровяным давлением», - говорит Ольга Гончаренко.

Богатство витамином С Витамина С в клубнике не меньше, чем в лимоне или апельсине. В 100 граммах клубники содержится 60 мг витамина С, когда дневная норма этого витамина составляет от 30 до 120 мг. Это значит, что клубника помогает укреплять иммунитет и снижает уровень развития сердечно-сосудистых заболеваний. Регулирует работу ЖКТ Клубника обладает высоким содержанием клетчатки, а это помогает улучшить пищеварение, работу желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и поддерживать здоровую микрофлору кишечника. На 100 граммов клубники приходится около 2 граммов клетчатки, что хорошо влияет на развитие полезных бактерий в кишечнике. К тому же, клубника на 90% состоит из воды, а употребление жидкости как раз положительно влияет на работу ЖКТ.

Антиоксиданты и защита от рака

Клубника может снизить риск развития рака. Дело в том, что клубника содержит в себе множество антиоксидантов, именно поэтому полезные вещества клубники способны помочь организму в профилактике развития онкологических заболеваний и опухолей. Содержащиеся в клубнике эллаговая кислота и флавоноиды антоциан, кемферол, фолат, способны предотвращать развитие некоторых форм рака.

«Исследования показывают, что клубника может предотвратить определенный рак. защитный эффект обусловлен сочетанием полифенолов, включая эллаговую кислоту и эллагитанины», — утверждает Ольга Гончаренко.

Помимо этого антиоксиданты, содержащийся в клубнике антиоксидант — кверцетин — может приостанавливать процесс старения.

Здоровье сердца

Регулярное употребление клубники защищает сердце и сосуды. Клубника снижает кровеносное давление, а калий и витамин С защищают сосуды. Помимо этого клубника способна нормализовать уровень холестерина. Согласно результатам исследования , которое было опубликовано в журнале Nutritional Science, клубника защищает организм от развития атеросклероза, а еще предотвращает закупорку артерий, которая вызвана повышенным уровнем холестерина в организме. Употребление всего лишь порции клубники на регулярной основе способно защитить организм от жировых отложений, которые как раз способны провоцировать сердечные приступы и инсульты.

«Повышенное употребление ягод, клубники в том числе, может быть рекомендовано людям с высоким “плохим” холестерином в целях снижения рисков, связанных с сердечно-сосудистой системой», — говорит Ольга Баян.

Вред клубники

Для отдельных людей клубника может быть вредна. Например, для аллергиков или тех, у кого есть проблемы с желудком: язвы, воспаления, гастриты. Не стоит употреблять клубнику на голодный желудок. Ягода содержит кислоту, которая может раздражать слизистую.

«Из-за обилия фруктовой кислоты употребление ягоды следует ограничить при гастрите, язве, цистите и болезнях почек», — рекомендует Ольга Гончаренко.

Аллергические реакции

Клубника — довольно сильный аллерген. Хотя на самом деле аллергия на клубнику в чистом виде возникает у людей очень редко. В большинстве случаев если у человека появляется аллергическая реакция на клубнику, то и на другие ягоды и фрукты семейства Розовые тоже будет: например, вишню, малину и т.д. Причем, люди, страдающие аллергией на клубнику, также могут замечать за собой аналогичную реакцию на дыню, абрикосы, березовую пыльцу.

«Осмотрительными при употреблении клубники стоит быть аллергикам, чувствительным к миндалю, яблокам, сливам (это все растения одного семейства). Важно также знать, что эта ягода является гистаминлибератором: при избыточном потреблении может провоцировать выброс гистамина в кровь, что может привести к зуду, покраснениям и другим дискомфортным реакциям», — комментирует Ольга Баян.

«Клубника распространенный аллерген, особенно для маленьких детей. Еще клубника содержит салицилаты, поэтому некоторые люди чувствительные к этим соединениям, могут испытывать аллергическую реакцию, включая кожу и отек. А люди с заболеванием щитовидной железы должны свести к минимуму их потребление из за содержания гоитрогенов», — подтверждает Ольга Гончаренко.

Симптомы аллергии на клубнику

Главный симптом, который может свидетельствовать, что у человека началась аллергическая реакция - это сыпь и покраснения на коже, а также зуд. Сыпь проявляется раньше остальных и доставляет большие неудобства. Внешне такие высыпания похожи на крапивницу — мелкие красные пятна, которые могут объединяться в более крупные области. Эти пятна чешутся, а иногда может присутствовать ощущения жжения. Реже на теле человека могут появляться мелкие волдыри или шелушения. Еще одним тревожным симптомом считается реакция на органы зрения и дыхательной системы. Появляется насморк и зуд в носу, отёчность. Глаза могут начать краснеть, человек много чихает.

Сколько клубники в день съедать безопасно

Здесь работает правило «Все хорошо, что в меру». Здоровому человеку (без противопоказаний) можно употреблять около 200-300 г клубники каждый день. Лучше есть клубнику после основного приема пищи, чтобы кислота не повредила стенки желудка. К тому же, сладкая клубника вполне способна заменить десерт.

«Взрослому человеку рекомендуется ежедневно вводить в рацион минимум 400 грамм фруктов/овощей. Больше — лучше. И, разумеется, это не значит, что всю норму можно отдать только клубнике: чем больше растительного разнообразия присутствует в меню, тем больше пользы получает организм», — говорит Ольга Баян.

Клубника - самая пестицидная ягода?

В клубнике высокое содержание пестицидов. Это ядовитые вещества и биологические препараты, которыми обрабатывают растения, чтобы бороться с внешними паразитами. Пестициды опасны для организма человека. Пестициды обладают канцерогенным действием, а канцерогены могут навредить иммунной, нервной, сердечно-сосудистой системе человека. И, главное, спровоцировать рак. Клубника может содержать остатки пестицидов, если выращивались с использованием химических удобрений и пестицидов.

«Свежую ягоду следует хорошо промывать, поскольку часто для сохранности урожая производитель использует пестициды - вещества, отпугивающие вредителей. Поэтому не длительное вымачивание и очищение поможет существенно снизить возможный вред для здоровья», — советует Ольга Баян.

Как выбрать органически чистую клубнику

Лучше отдавать предпочтение садовой клубнике, которая выращена самостоятельно, тогда она будет точно органически чистой. Вот небольшой лайфхак, как выбрать безопасную и на самом деле полезную клубнику. Обратите внимание на цвет ягоды и ее аромат. Она должна быть ярко-красной, алой, а запах иметь сладкий, приятный, напоминающий мед или что-то. Клубника должна пахнуть клубникой. Если ягода алого цвета, но при этом запах нехарактерный и неприятный, или его нет совсем — вероятнее всего эта клубника подвергалась химическим удобрениям. И обратите внимание на плодоножку. Она должна быть свежей и зеленой. Если на плодоножке проявляется полоса белого цвета, ягода точно обрабатывалась химией.

«Июнь-июль, как правило, лучшее время для сбора свежей клубники. Однако, в несезон можно обратить внимание на замороженную ягоду: в быстрой и глубокой заморозке она почти полностью сохраняет свои свойства, цвет и вкус», — констатирует Ольга Баян.

Пример употребления на «Секрете»