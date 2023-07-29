Нутрициолог рассказал о правилах выбора арбуза и дыни

Выбрать спелый и сладкий арбуз или дыню – целая проблема при походе в магазин. Покупатели стучат, изучают кожуру и нюхают плоды. О главных признаках выбора арбуза и дыни рассказала нутрициолог Елена Свиридова в интервью RT.

При выборе арбуза можно поскрести кожуру ногтем. Наличие травянистого запаха скажет о том, что плод будет зрелым. Расцветки арбуза в зависимости от сорта будут отличаться, но для каждого важна яркость и четкость рисунка. Помимо этого, на арбузе должно быть «земляное пятно» - маленькая желтая или оранжевая щелочка, которая говорит, что ягода насытилась солнечным светом. Не менее важно смотреть на хвостик – лучше брать сухой и одеревеневший, чем темный или заветренный.

Также нутрициолог рассказала про звук арбуза:

«Должен быть звенящий звук, средний и умеренный. Сильно звенящий арбуз может быть недозревшим. И наоборот, если при ударе нет звука или он глухой, есть вероятность, что арбуз перезрел или переполнен водой».

При выборе дыни легче всего ориентироваться на ее аромат – он будет медовым с грушевыми нотками. При отсутствии запаха лучше отказаться от покупки. Как и в случае с арбузом, стоит обратить внимание на хвостик плода: «Хвостик должен быть сухим и плотным. Надавите на дыню с противоположной от хвостика стороны. Хороший плод будет слегка пружинить, но он не должен быть слишком жестким или очень мягким»