Перечислены полезные и опасные свойства крыжовника

Ягоды крыжовника обладают противовоспалительными и мочегонными свойствами, помогают быстрее восстановиться после болезней. Также плоды этого кустарника благотворно влияют на настроение, могут оказать профилактическое действие в отношении злокачественных опухолей и помогают при ОРВИ и хронических болезнях.

Женщинам крыжовник полезен для репродуктивной системы и при проблемах с гормонами. Эти ягоды можно есть во время беременности, чтобы пополнить железо и фолиевую кислоту в организме.

В случае с мужчинами, ягоды крыжовника помогают при повышенном артериальном давлении, улучшают работу сердечно-сосудистой системы, снижая риск инсульта, оказывают положительное влияние на пациентов с урогенитальными инфекциями.

Детям крыжовник можно употреблять с полутора лет. Несмотря на то, что ягоды гипоаллергенны, с молоком их лучше не совмещать, поэтому грудничкам лучше подождать. Ягоды очень полезны для детей благодаря обилию витаминов, которые в них содержатся.

Ягоды крыжовника применяются и в медицине – для лечения сердечных заболеваний, атеросклероза, анемии, снижения веса. Они обладают мочегонными, желчегонными слабительными и диуретическими свойствами. Ягоды показаны пациентам с гипоацидным гастритом, так как они повышают кислотность желудочного сока.

Крыжовник вреден для людей с язвой и болезнями органов пищеварения. А чтобы от него не развился гипервитаминоз, врачи советуют взрослым в день съедать не более 200-300 граммов ягод, сообщает Общественная Служба Новостей.