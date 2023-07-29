Нутрициолог перечислила шесть альтернатив кофе

Кофе в больших количествах может негативно влиять на организм. Для тех, кто хочет чувствовать себя бодрым в течение всего дня, но не давить на нервную систему «утренним» напитком, есть альтернативные варианты, которые дадут заряд бодрости и помогут справиться со стрессом.

Нутрициолог Светлана Маломуж посоветовала отказаться от кофе тем, кто испытывает стресс и нервное истощение, проблемы с кишечником, имеет высокое давление, аутоиммунные заболевания, отеки, проблемы с печенью и непереносимость кофеина.

Видео дня

В качестве замены кофе подойдет зеленый чай – в нем тоже много кофеина, который способен взбодрить, а длительное употребление такого чая укрепляет стенки кровеносных сосудов (плюс профилактика сосудистых звездочек), он обладает антиоксидантными свойствами.

Японский зеленый чай матча ускоряет обмен веществ, помогает похудеть, регулирует уровень сахара в крови, положительно влияет на когнитивные способности. В нем больше антиоксидантов по сравнению с зеленым чаем. Данный напиток, разведенный из порошка, способен удерживать бодрость 4-6 часов.

Мятный чай улучшает работу кишечника и ЖКТ, помогает справиться с головными болями и спазмами. В нем нет кофеина, поэтому он не вызывает стресс, и его можно пить вечером. Такой чай способен освежить и придать чувство бодрости. В напитке из плодов шиповника содержится много витамина С, он положительно влияет на иммунитет, работу ЖКТ, давление.

Чай мате способен взбодрить, помогает в сжигании жира и действует в качестве антидепрессанта, оказывает положительное действие на иммунитет, когнитивные способности, работу ЖКТ и улучшает детоксикацию организма.