Как правильно солить грибы: лучшие рецепты

Вы наконец-то выбрались в лес за грибами и вернулись домой с полными корзинами. К переработке урожая нужно приступать немедленно, грибы хранить нельзя.

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"Рамблер" рассказывает, что делать с грибами сразу после сбора, и предлагает три интересных рецепта.

Предварительная обработка

Прежде всего нужно перебрать грибы, отделив и выбросив все испорченные, червивые, пересохшие и подгнившие, если они случайно попали в вашу корзинку. Очистите их от земли, веточек и травинок. Затем грибы нужно промыть, несколько раз меняя воду. И можно приступать к засолке.

Рецепты засолки

1. Классический рецепт засолки грибов

Подготовьте рассол, смешав воду и соль в соотношении 1:3.

Переложите грибы в емкость по размеру и заливайте рассолом так, чтобы они полностью покрылись.

Поставьте емкость в холодное место на 2-3 дня, чтобы грибы пропитались солью и приобрели нужный вкус.

После этого рассол слейте, а грибы переложите в емкость, пересыпая солью. Сверху положите гнет и отправьте в холодное место.

Когда грибы будут готовы, можно их переложить в банки. Рыжикам требуется неделя, а груздям не менее месяца для того, чтобы просолиться.

2. Рецепт засолки грибов с добавлением специй

Подготовьте грибы, как в предыдущем рецепте.

В рассол добавьте лавровый лист, горошек перца, душистый перец и другие специи по вкусу.

Залейте грибы рассолом со специями и оставьте в холодильнике на 2-3 дня.

Далее действуйте, как в первом рецепте.

3. Рецепт засолки грибов с добавлением уксуса:

Подготовьте грибы, как в первом рецепте.

В рассол добавьте уксус (по желанию) для придания грибам кислотности.

Залейте грибы рассолом с уксусом и оставьте в холодильнике на 2-3 дня.

Далее действуйте, как в первом рецепте.