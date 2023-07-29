Как правильно солить грибы: лучшие рецепты
Вы наконец-то выбрались в лес за грибами и вернулись домой с полными корзинами. К переработке урожая нужно приступать немедленно, грибы хранить нельзя.
"Рамблер" рассказывает, что делать с грибами сразу после сбора, и предлагает три интересных рецепта.
Предварительная обработка
Прежде всего нужно перебрать грибы, отделив и выбросив все испорченные, червивые, пересохшие и подгнившие, если они случайно попали в вашу корзинку. Очистите их от земли, веточек и травинок. Затем грибы нужно промыть, несколько раз меняя воду. И можно приступать к засолке.
Рецепты засолки
1. Классический рецепт засолки грибов
- Подготовьте рассол, смешав воду и соль в соотношении 1:3.
- Переложите грибы в емкость по размеру и заливайте рассолом так, чтобы они полностью покрылись.
- Поставьте емкость в холодное место на 2-3 дня, чтобы грибы пропитались солью и приобрели нужный вкус.
- После этого рассол слейте, а грибы переложите в емкость, пересыпая солью. Сверху положите гнет и отправьте в холодное место.
- Когда грибы будут готовы, можно их переложить в банки. Рыжикам требуется неделя, а груздям не менее месяца для того, чтобы просолиться.
2. Рецепт засолки грибов с добавлением специй
- Подготовьте грибы, как в предыдущем рецепте.
- В рассол добавьте лавровый лист, горошек перца, душистый перец и другие специи по вкусу.
- Залейте грибы рассолом со специями и оставьте в холодильнике на 2-3 дня.
- Далее действуйте, как в первом рецепте.
3. Рецепт засолки грибов с добавлением уксуса:
- Подготовьте грибы, как в первом рецепте.
- В рассол добавьте уксус (по желанию) для придания грибам кислотности.
- Залейте грибы рассолом с уксусом и оставьте в холодильнике на 2-3 дня.
- Далее действуйте, как в первом рецепте.
Важно помнить, что перед употреблением засоленных грибов необходимо их промыть, чтобы удалить излишки соли и специй. Также рекомендуется хранить засоленные грибы в холодильнике и использовать в течение нескольких недель.
Рамблер: главные новости