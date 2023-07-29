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Как правильно солить грибы: лучшие рецепты

Вы наконец-то выбрались в лес за грибами и вернулись домой с полными корзинами. К переработке урожая нужно приступать немедленно, грибы хранить нельзя.

Как правильно солить грибы: лучшие рецепты
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"Рамблер" рассказывает, что делать с грибами сразу после сбора, и предлагает три интересных рецепта.

Предварительная обработка

Прежде всего нужно перебрать грибы, отделив и выбросив все испорченные, червивые, пересохшие и подгнившие, если они случайно попали в вашу корзинку. Очистите их от земли, веточек и травинок. Затем грибы нужно промыть, несколько раз меняя воду. И можно приступать к засолке.

Рецепты засолки

1. Классический рецепт засолки грибов

  • Подготовьте рассол, смешав воду и соль в соотношении 1:3.
  • Переложите грибы в емкость по размеру и заливайте рассолом так, чтобы они полностью покрылись.
  • Поставьте емкость в холодное место на 2-3 дня, чтобы грибы пропитались солью и приобрели нужный вкус.
  • После этого рассол слейте, а грибы переложите в емкость, пересыпая солью. Сверху положите гнет и отправьте в холодное место.
  • Когда грибы будут готовы, можно их переложить в банки. Рыжикам требуется неделя, а груздям не менее месяца для того, чтобы просолиться.

2. Рецепт засолки грибов с добавлением специй

  • Подготовьте грибы, как в предыдущем рецепте.
  • В рассол добавьте лавровый лист, горошек перца, душистый перец и другие специи по вкусу.
  • Залейте грибы рассолом со специями и оставьте в холодильнике на 2-3 дня.
  • Далее действуйте, как в первом рецепте.

3. Рецепт засолки грибов с добавлением уксуса:

  • Подготовьте грибы, как в первом рецепте.
  • В рассол добавьте уксус (по желанию) для придания грибам кислотности.
  • Залейте грибы рассолом с уксусом и оставьте в холодильнике на 2-3 дня.
  • Далее действуйте, как в первом рецепте.

Где искать грибы в Подмосковье

Важно помнить, что перед употреблением засоленных грибов необходимо их промыть, чтобы удалить излишки соли и специй. Также рекомендуется хранить засоленные грибы в холодильнике и использовать в течение нескольких недель.

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