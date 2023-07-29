Диетолог рассказала, какую дыню не стоит покупать

При покупке дыни стоит сначала обратить внимание на то, какой у нее запах. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина изданию "Вечерняя Москва".

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По словам Елены Соломатиной, совсем не пахнут дыни, чье созревание специально ускорили или которые сорвали недозревшими. Такие дыни окажутся мягкими, но безвкусными.

Более того, стоит избегать дынь с вмятиной или тех, что перележали в магазине. Есть риск, что человек может отравиться.

Чтобы не отравиться плодом, нужно помыть его перед тем, как есть. При этом диетолог отметила, что лучше не есть дыню до корки, поскольку именно в ней скапливаются нитраты, которые могут негативно повлиять на организм.