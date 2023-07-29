Диетолог рассказала, какую дыню не стоит покупать

Диетолог Соломатина рассказала, какую дыню не стоит покупать
При покупке дыни стоит сначала обратить внимание на то, какой у нее запах. Об этом рассказала диетолог Елена Соломатина изданию "Вечерняя Москва".
По словам Елены Соломатиной, совсем не пахнут дыни, чье созревание специально ускорили или которые сорвали недозревшими. Такие дыни окажутся мягкими, но безвкусными.
Более того, стоит избегать дынь с вмятиной или тех, что перележали в магазине. Есть риск, что человек может отравиться.
Чтобы не отравиться плодом, нужно помыть его перед тем, как есть. При этом диетолог отметила, что лучше не есть дыню до корки, поскольку именно в ней скапливаются нитраты, которые могут негативно повлиять на организм.
Ранее "Рамблер" писал о том, что Роспотребнадзор предупредил об опасности ранних дынь
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