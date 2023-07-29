Как оригинально сохранить овощи к зиме

Созревает урожай, а значит подходит время для заготовок.

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Необязательно для этого придерживаться традиционных рецептов. В этом деле тоже есть простор для творчества.

Огурцы можно засолить вместе с веточками сосны. Для этого нужно взять два килограмма овощей, обдать их кипятком, затем холодной водой и уложить в банку с хвоей.

Заливку нужно делать так: берем 1,3 яблочного сока, добавляем в него по 50 грамм сахара и соли, а затем доводим до кипения. Этой жидкостью наполняем банку, а после ее прогреваем.

Авторы рецепта уверяют, что огурцы приобретут дивный аромат.

Из молоденьких кабачков получаются замечательные кабачипсы. Чтобы в этом убедиться, нужно нарезать кабачки тонкими ломтиками, посыпать сахаром и солью, а затем положить в миску, чтобы овощи пустили сок. Затем нужно слить сок и разделить кабачки на две равные части: одну смешать с прованскими травами, сушеным чесноком и оливковым маслом, а другую – с паприкой и оливковым маслом. Когда перемешаете дольки кабачков с этими ингредиентами, то выложите их на сетчатые поддоны сушилки, которые и завершат процесс превращения кабачков в хрустящие, ароматные чипсы.