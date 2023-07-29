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Готовим хлеб с песто и моцареллой

Лето — сезон фруктов, овощей и зелени, из нее можно приготовить много вкусного. К примеру, базилик, который станет прекрасной основой для песто.

Готовим хлеб с песто и моцареллой
© Eva.ru

Готовьте этот соус впрок (он переносит заморозку), и добавляйте в выпечку. Предлагаем отличный рецепт хлеба.

Игредиенты:

Для хлеба:

  • Мука пшеничная — 650 г
  • Дрожжи свежие — 40 г
  • Дрожжи сухие — 11 г
  • Соль — щепотка
  • Сахар — 1 ст.л.
  • Теплое молоко — 300 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Масло сливочное комнатной температуры — 90 г

Для начинки:

  • Песто — 4 ст.л.
  • Моцарелла — 200 г
  • Свежий базилик

Процесс приготовления:

  1. Смешайте все ингредиенты для теста до гладкости в течение 10 минут. Затяните чашу с тестом пленкой и оставьте на 1,5 часа.
  2. Разделите подошедшее тесто на 2 части. Каждую часть раскатайте в прямоугольник, смажьте песто, посыпьте натертой моцареллой, листиками базилика и заверните в рулет.
  3. Большими ножницами надрежьте рулет на несколько частей по всей длине и разверните надрезы в разные стороны.
  4. Заготовки накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов. Посыпьте сверху хлеб сыром и выпекайте около 30 минут.