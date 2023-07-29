Готовим хлеб с песто и моцареллой
Лето — сезон фруктов, овощей и зелени, из нее можно приготовить много вкусного. К примеру, базилик, который станет прекрасной основой для песто.
Готовьте этот соус впрок (он переносит заморозку), и добавляйте в выпечку. Предлагаем отличный рецепт хлеба.
Игредиенты:
Для хлеба:
- Мука пшеничная — 650 г
- Дрожжи свежие — 40 г
- Дрожжи сухие — 11 г
- Соль — щепотка
- Сахар — 1 ст.л.
- Теплое молоко — 300 г
- Яйцо — 1 шт
- Масло сливочное комнатной температуры — 90 г
Для начинки:
- Песто — 4 ст.л.
- Моцарелла — 200 г
- Свежий базилик
Процесс приготовления:
- Смешайте все ингредиенты для теста до гладкости в течение 10 минут. Затяните чашу с тестом пленкой и оставьте на 1,5 часа.
- Разделите подошедшее тесто на 2 части. Каждую часть раскатайте в прямоугольник, смажьте песто, посыпьте натертой моцареллой, листиками базилика и заверните в рулет.
- Большими ножницами надрежьте рулет на несколько частей по всей длине и разверните надрезы в разные стороны.
- Заготовки накройте полотенцем и оставьте на 20-30 минут.
- Разогрейте духовку до 180 градусов. Посыпьте сверху хлеб сыром и выпекайте около 30 минут.