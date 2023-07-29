Нутрициолог поделилась советами по выбору вкусного арбуза

Советами в разговоре с RT поделилась нутрициолог Елена Свиридова.

© Unsplash

По словам эксперта, для начала следует ценить внешний вид ягоды. Обязательным должно быть пятно на одном из боков арбуза. Это подтверждение того, что плод лежал на земле и спокойно созревал.

Доказательством того, что ягода получила много солнечного света, будет небольшая «щечка» на кожуре. Она может быть желтого или оранжевого цвета, но ее присутствие на арбузе обязательно.

Обратить внимание следует и на хвостик арбуза. Бытует мнение, что у спелого арбуза он обязательно должен быть сухим. Свиридова же отмечает, что это не всегда так. Хвостик у плода высыхает, по словам эксперта, примерно на пятый день, после того, как ягоду сняли с грядки. Поэтому хвостик у сочного и вкусного арбуза может быть и зеленым.

А вот темный цвет арбузного хвостика указывает на то, что ягода уже перезрела и даже может быть испорчена.

Изучите и то место, откуда выходит хвостик: оно обязательно должно быть сухим и твердым.

Следующим критерием выбора хорошего арбуза Свиридова назвала запах. Эксперт посоветовала поскрести ногтем по кожуре ягоды и принюхаться. Если вы услышите травянистый аромат, значит, арбуз спелый и вкусный. Отсутствие запаха указывает на то, что плод, скорее всего, не дозрел.