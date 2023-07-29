Какой вред здоровью может нанести руккола

Рукола стала популярным ингредиентом в современной кулинарии. Ее острая и немного горьковатая вкусовая палитра делает ее привлекательной для многих любителей здорового питания.

© Русская семерка

Однако, несмотря на ее пользу, существуют группы людей, которым медики не рекомендуют употреблять руколу.

Риск аллергических реакций

Руккола относится к семейству капустных, что делает ее потенциальным источником аллергических реакций у некоторых людей. Исследования показывают, что употребление руколы может вызывать аллергические симптомы, такие как зуд, крапивница и отек горла, у людей, склонных к аллергии на капустные овощи. Поэтому, людям с известной аллергией на капустные овощи не рекомендуется употреблять рукколу.

Взаимодействие с определенными лекарствами

Руккола содержит вещества, которые могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Например, она содержит кумарины, которые могут усиливать действие антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь). Поэтому, людям, принимающим антикоагулянты, следует ограничить потребление рукколы или проконсультироваться с врачом.

Риск заражения патогенными микроорганизмами

Как и другие листовые зеленые овощи, руккола может быть заражена патогенными микроорганизмами, такими как сальмонелла или эшерихия коли. Недостаточная гигиена при выращивании, сборе или хранении рукколы может привести к заражению и вызвать пищевое отравление. Поэтому, особенно людям с ослабленной иммунной системой, беременным женщинам и маленьким детям рекомендуется тщательно мойте и обрабатывайте рукколу перед употреблением.

Влияние на щитовидную железу