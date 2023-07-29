Какой вред здоровью может нанести руккола
Рукола стала популярным ингредиентом в современной кулинарии. Ее острая и немного горьковатая вкусовая палитра делает ее привлекательной для многих любителей здорового питания.
Однако, несмотря на ее пользу, существуют группы людей, которым медики не рекомендуют употреблять руколу.
Риск аллергических реакций
Руккола относится к семейству капустных, что делает ее потенциальным источником аллергических реакций у некоторых людей. Исследования показывают, что употребление руколы может вызывать аллергические симптомы, такие как зуд, крапивница и отек горла, у людей, склонных к аллергии на капустные овощи. Поэтому, людям с известной аллергией на капустные овощи не рекомендуется употреблять рукколу.
Взаимодействие с определенными лекарствами
Руккола содержит вещества, которые могут взаимодействовать с некоторыми лекарствами. Например, она содержит кумарины, которые могут усиливать действие антикоагулянтов (препаратов, разжижающих кровь). Поэтому, людям, принимающим антикоагулянты, следует ограничить потребление рукколы или проконсультироваться с врачом.
Риск заражения патогенными микроорганизмами
Как и другие листовые зеленые овощи, руккола может быть заражена патогенными микроорганизмами, такими как сальмонелла или эшерихия коли. Недостаточная гигиена при выращивании, сборе или хранении рукколы может привести к заражению и вызвать пищевое отравление. Поэтому, особенно людям с ослабленной иммунной системой, беременным женщинам и маленьким детям рекомендуется тщательно мойте и обрабатывайте рукколу перед употреблением.
Влияние на щитовидную железу
Руккола содержит глюкозинолаты, которые могут воздействовать на щитовидную железу и замедлять ее функцию. Людям с уже существующими проблемами со щитовидной железой рекомендуется ограничить потребление рукколы или проконсультироваться с эндокринологом.