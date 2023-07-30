$90.98+0.9699.96-0.26

Нежный и пряный: готовим пирог с грушей и кардамоном

Если вы не используете груши для выпечки, предлагаем исправить это недоразумение. Ведь пирог с грушей — это то, что вам захочется повторить снова и снова. Отличный рецепт, в котором груша сочетается с кардамоном и миндальными лепестками, тому подтверждение.

Нежный и пряный: готовим пирог с грушей и кардамоном
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Твердые груши — 4-5 шт
  • Яйца — 2 шт
  • Сахар — 100 г
  • Растопленное сливочное масло — 20 г
  • Молоко — 120 мл
  • Мука — 80 г
  • Сок лимона — 1 ст. л.
  • Цедра лимона — 1 ч. л.
  • Кардамон — 3-4 коробочки
  • Миндальная мука — 40 г
  • Миндальные лепестки — 30 г

Процесс приготовления:

  1. Груши очистить, нарезать на тонкие пластинки и полить соком лимона.
  2. Соединить в миске все ингредиенты (кроме лепестков) и слегка взбить венчиком. Растолочь кардамон и с цедрой добавить в тесто.
  3. Положить в тесто грушу и аккуратно перемешать так, чтобы все дольки покрылись тестом.
  4. Форму (10х25 или круглую 18 см) проложить пекарской бумагой и выложить тесто. Несколько раз постукивать по форме, чтобы тесто равномерно распределилось.
  5. Сверху насыпать миндальные лепестки и выпекать в разогретой до 170С духовке 60-70 минут.
  6. Достать из духовки. Оставить в форме на минут 20 и после аккуратно вынуть и остудить.

Можно подавать ванильным мороженым или карамелью.