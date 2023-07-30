Нежный и пряный: готовим пирог с грушей и кардамоном

Если вы не используете груши для выпечки, предлагаем исправить это недоразумение. Ведь пирог с грушей — это то, что вам захочется повторить снова и снова. Отличный рецепт, в котором груша сочетается с кардамоном и миндальными лепестками, тому подтверждение.