Нежный и пряный: готовим пирог с грушей и кардамоном
Если вы не используете груши для выпечки, предлагаем исправить это недоразумение. Ведь пирог с грушей — это то, что вам захочется повторить снова и снова. Отличный рецепт, в котором груша сочетается с кардамоном и миндальными лепестками, тому подтверждение.
Ингредиенты:
- Твердые груши — 4-5 шт
- Яйца — 2 шт
- Сахар — 100 г
- Растопленное сливочное масло — 20 г
- Молоко — 120 мл
- Мука — 80 г
- Сок лимона — 1 ст. л.
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Кардамон — 3-4 коробочки
- Миндальная мука — 40 г
- Миндальные лепестки — 30 г
Процесс приготовления:
- Груши очистить, нарезать на тонкие пластинки и полить соком лимона.
- Соединить в миске все ингредиенты (кроме лепестков) и слегка взбить венчиком. Растолочь кардамон и с цедрой добавить в тесто.
- Положить в тесто грушу и аккуратно перемешать так, чтобы все дольки покрылись тестом.
- Форму (10х25 или круглую 18 см) проложить пекарской бумагой и выложить тесто. Несколько раз постукивать по форме, чтобы тесто равномерно распределилось.
- Сверху насыпать миндальные лепестки и выпекать в разогретой до 170С духовке 60-70 минут.
- Достать из духовки. Оставить в форме на минут 20 и после аккуратно вынуть и остудить.
Можно подавать ванильным мороженым или карамелью.