Чабрец: полезные свойства и противопоказания

Чабрец часто используют в кулинарии и косметологии, а также в медицине, потому что он положительно влияет на здоровье. Это растение обладает лечебными свойствами: улучшает работу печени, помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей или различных воспалительных процессах. Однако применять его можно не всем. «Лента.ру» рассказывает, для чего нужен чабрец, кому он противопоказан и как правильно его хранить.

Где применяют чабрец

Видео дня

Чабрец — это дикорастущее многолетнее растение. В народе чабрец часто отождествляют с тимьяном, однако это не всегда верно. Есть несколько видов тимьяна, а чабрецом является только один из них — тимьян ползучий, невысокий кустарник с яркими розовато-лиловыми цветами.

Люди давно поняли, что чабрец положительно влияет на здоровье. В античной Греции воины наносили масло чабреца на тело перед сражением, потому что считали, что оно дарует мужество. Древнегреческий врач Педаний Диоскорид упоминал чабрец в своем трактате «О лекарственных растениях»: он писал, что его можно использовать для изгнания слизи из организма. А на Руси чабрец, который называли богородской травой, использовали для борьбы с бессонницей, бронхитами, ревматизмом и болезнями почек.

Сейчас популярно использование чабреца в кулинарии — тимьян в качестве приправы добавляют в самые разные блюда. Также его применяют в косметологии: эфирную спиртовую настойку чабреца используют для профилактики облысения, рассказала «Ленте.ру» онколог высшей категории ГУЗ «Саратовский областной онкологический диспансер» Наталья Власова. Здесь важную роль играет содержащаяся в растении урсоловая кислота, которая способствует восстановлению и улучшению питания волосяных луковиц, а также активизирует процесс роста волос.

В современной медицине это растение тоже применяют. «Чабрец содержит эфирные масла, флавоноиды, тимол, органические кислоты (фолиевую и пантотеновую), дубильные вещества. Тимол обладает природным антисептическим свойством», — отметила Власова.

Тимол повышает восприимчивость организма к инсулину. Благодаря этому он является средством для профилактики диабета второго типа

Польза чабреца для организма

Чабрец имеет ряд лечебных свойств, которые применяют в традиционной медицине, рассказала «Ленте.ру» врач-дерматокосметолог, нутрициолог Елена Богатова. Это растение богато витаминами групп В, С, А, К, а также медью, железом, марганцем и магнием.

Какими лечебными свойствами обладает чабрец:

1. Антимикробные свойства. «Чабрец может помочь в борьбе с инфекциями. Он содержит антибактериальные соединения, которые уничтожают вредные микроорганизмы», — отметила Богатова.

В эфирном масле чабреца содержится большое количество простых фенолов — тимола и карвакрола, которые оказывают антимикробное действие на кишечную и дизентерийную палочки, возбудитель брюшного тифа, дрожжеподобные грибки, а также на золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк и домашнюю плесень. В некоторых случаях врачи назначают чабрец в качестве дополнительного средства в противомикробной терапии, добавила Елена Богатова.

2. Противовоспалительные свойства. Чабрец содержит флавоноиды и фенольные соединения, которые могут помочь организму справиться с воспалительными процессами.

"Эфирное масло чабреца входит в состав многих мазей для наружного применения при лечении кашля, псориаза — оно снимает зуд, обострении геморроя. Также входит в состав зубных паст для лечения парадонтоза и кровоточивости десен", — Наталья Власова, онколог.

На антибактериальную, антисептическую и антимикробную природу растения указывают и ученые. Жидкий экстракт чабреца используют при заболеваниях верхних дыхательных путей, чтобы облегчить кашель и другие симптомы простуды. «Применение чабреца при простуде повышает сопротивление организма к вирусам и бактериям, снимает спазм бронхов и помогает отхождению мокроты», — подчеркнула Наталья Власова.

Лекарственные свойства растения способны также снизить воспаление слизистых оболочек и облегчить дыхание. При этом экстракт чабреца входит в состав многих препаратов для борьбы с этими симптомами, поэтому отдельно принимать его врачи обычно не советуют.

3. Улучшение пищеварения. Чабрец обладает свойствами, которые позволяют облегчить симптомы пищеварительных расстройств — газообразования, вздутия живота, диспепсии и синдрома раздраженного кишечника.

"Чабрец может помочь стимулировать пищеварение, снизить воспаление и уменьшить спазмы желудочно-кишечного тракта", — Елена Богатова, врач-дерматокосметолог, нутрициолог.

Кроме того, тимол и карвакрол, которые содержатся в чабреце, положительно влияют на здоровье пищеварительной системы. Они улучшают работу печени, помогают уменьшить воспаления и лечить кишечные инфекции.

4. Улучшение метаболизма. Исследование на животных показало, что чабрец за счет тимола в составе ускоряет метаболизм. Он также не дает набрать вес человеку, который придерживается диеты с повышенным содержанием жиров. В некоторых случаях чабрец могут назначать и для стимуляции аппетита, отметила Елена Богатова.

5. Противопаразитарный эффект.

«Лечебные свойства чабреца оказывают и противопаразитарный эффект. Губительна трава чабреца оказалась как для ленточных, так и для некоторых видов круглых гельминтов», — рассказала «Ленте.ру» нутрициолог Ольга Гуторова.

6. Обезболивающий эффект. Чабрец применяют для снятия болевых симптомов и спазмов, отметила Елена Богатова. «Он может использоваться для облегчения болей в мышцах, суставах, головных и менструальных болей», — подчеркнула она.

Раньше примочками из чабреца обрабатывали долго не заживающие раны и лечили зубную боль, уточнила Ольга Гуторова.

7. Расслабляющий эффект. Чабрец часто используют в ароматерапии и во время массажа для создания расслабляющего эффекта, отметила Елена Богатова. Его аромат помогает снять стресс, улучшить настроение и снизить тревожность.

8. Профилактический эффект. Экстракт чабреца также положительно влияет на здоровье сердца. Исследование на животных показало, что он может значительно снизить частоту сердечных сокращений у крыс с повышенным кровяным давлением — как и калий, который содержится в этом растении. А витамин К не дает кальцию накапливаться в сосудах, препятствуя развитию инсульта или инфаркта.

Также чабрец обладает свойствами, которые стимулируют работу мозга. За счет флавоноида апигенина, который содержится в составе растения, формируются сильные связи между нейронами. По мнению ученых, это вещество может заменить эстрогены для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрении.

«В качестве антиоксиданта чабрец рекомендуется для фитопрофилактики онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин, так как способствует восстановлению гормонального фона, нормализации менструального цикла и повышению потенции», — отметила Наталья Власова.

Прежде чем использовать чабрец в качестве лечебного средства, нужно проконсультироваться с врачом. Он оценит состояние здоровья пациента, учтет его индивидуальные особенности и даст рекомендации по применению

Противопоказания и возможный вред чабреца

Несмотря на пользу чабреца для организма, некоторым людям не следует его употреблять.

Кому и когда вредно употреблять чабрец:

Детям до трех лет.

Беременным и кормящим грудью. «Чабрец может вызывать сокращение матки и потенциально негативно влиять на беременность. Поэтому его не следует употреблять во время беременности и во время кормления грудью», — отметила Елена Богатова.

Аллергикам. Чабрец может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от аллергии на представителей семейства мятных (шалфей, розмарин и лаванду). В результате у человека может появиться кожная сыпь, зуд, отек или затрудненное дыхание. Также нельзя употреблять чабрец при индивидуальной непереносимости, уточнила Ольга Гуторова.

Перед операцией. «Чабрец может влиять на функцию свертывания крови, поэтому его употребление следует прекратить перед хирургическими вмешательствами, чтобы избежать возможных проблем с кровотечением», — уточнила Елена Богатова.

При остром воспалительном процессе в почках.

При язве желудка или двенадцатиперстной кишки.

При язвенном колите.

При поражении щитовидной железы

Чабрец может усиливать или ослаблять действие определенных препаратов, поэтому важно обсудить его использование с врачом или фармацевтом, особенно если пациент принимает какие-либо лекарства или имеет хронические заболевания

Что делают из чабреца Чай. Для приготовления чая с чабрецом ложку сушеных листьев этого растения нужно залить стаканом кипятка, дать настояться 10 минут, а затем процедить. Чай с чабрецом нередко называют чаем для похудения: этот напиток способен подавлять аппетит, помогая не переедать между приемами пищи. Настои и отвары. «Сухие или свежие листья чабреца заливают кипятком и настаивают. Это может быть использовано как лечебное средство или добавка к косметическим продуктам», — подчеркнула Елена Богатова. Чтобы приготовить отвар для борьбы с сильным кашлем, нужно залить кипятком две столовые ложки чабреца и поставить на водяную баню на 15 минут. Затем отвару нужно дать настояться один час, процедить его и разбавить кипяченой водой до объема 0,2 литра. Это количество рассчитано на три приема, выпить его нужно в течение дня. Приправы. Сушеные листья чабреца в кулинарии используют как приправу. Их добавляют в супы, соусы, маринады и мясные блюда для придания им вкуса и аромата. Мазь для больных суставов. 50 граммов спиртовой настойки чабреца нужно добавить в 200 граммов растопленного сливочного масла и перемешать. Смесь следует хранить в холодильнике и втирать в область больных суставов.

Как правильно собирать и хранить чабрец

Сроки сбора чабреца зависят от того, для чего он нужен. Для использования чабреца в кулинарии собирать его нужно в начале мая, а для лекарственных целей следует подождать, когда у растения появятся бутоны. Максимальные лечебные свойства возникают у чабреца в момент цветения, уточнила Ольга Гуторова.

Самостоятельно собирать чабрец нужно вдали от дорог, промышленных предприятий и свалок. Свежий чабрец хранится до семи дней, поэтому лучше всего сразу его засушить.

"Сушить собранную траву можно на открытом воздухе в тени при температуре 25-35 градусов. Храните высушенное сырье в плотной закрытой таре в сухом темном месте не более двух лет", — Ольга Гуторова, нутрициолог.

Как понять, что чабрец испортился: Запах. Свежий чабрец имеет характерный приятный запах. «Если запах стал прокисшим, гнилостным или просто необычным, это может быть признаком порчи», — уточнила Елена Богатова.

Внешний вид. Увядшие, темные листья с пятнами или плесенью сразу покажут, что с растением не все в порядке. При сборе и покупке чабреца с рук нужно следить, чтобы веточки были без гнили, а листья — зелеными.

Липкость. Еще один признак того, что растение стоит выбросить, — чабрец стал липким, слипшимся или сильно пересох.

Вкус. На то, что чабрец испортился, может указывать и вкус. Если он стал горьким, кислым или приторным, лучше его не использовать.