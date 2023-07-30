Чабрец: полезные свойства и противопоказания
Чабрец часто используют в кулинарии и косметологии, а также в медицине, потому что он положительно влияет на здоровье. Это растение обладает лечебными свойствами: улучшает работу печени, помогает при заболеваниях верхних дыхательных путей или различных воспалительных процессах. Однако применять его можно не всем. «Лента.ру» рассказывает, для чего нужен чабрец, кому он противопоказан и как правильно его хранить.
Где применяют чабрец
Чабрец — это дикорастущее многолетнее растение. В народе чабрец часто отождествляют с тимьяном, однако это не всегда верно. Есть несколько видов тимьяна, а чабрецом является только один из них — тимьян ползучий, невысокий кустарник с яркими розовато-лиловыми цветами.
Люди давно поняли, что чабрец положительно влияет на здоровье. В античной Греции воины наносили масло чабреца на тело перед сражением, потому что считали, что оно дарует мужество. Древнегреческий врач Педаний Диоскорид упоминал чабрец в своем трактате «О лекарственных растениях»: он писал, что его можно использовать для изгнания слизи из организма. А на Руси чабрец, который называли богородской травой, использовали для борьбы с бессонницей, бронхитами, ревматизмом и болезнями почек.
Сейчас популярно использование чабреца в кулинарии — тимьян в качестве приправы добавляют в самые разные блюда. Также его применяют в косметологии: эфирную спиртовую настойку чабреца используют для профилактики облысения, рассказала «Ленте.ру» онколог высшей категории ГУЗ «Саратовский областной онкологический диспансер» Наталья Власова. Здесь важную роль играет содержащаяся в растении урсоловая кислота, которая способствует восстановлению и улучшению питания волосяных луковиц, а также активизирует процесс роста волос.
В современной медицине это растение тоже применяют. «Чабрец содержит эфирные масла, флавоноиды, тимол, органические кислоты (фолиевую и пантотеновую), дубильные вещества. Тимол обладает природным антисептическим свойством», — отметила Власова.
Тимол повышает восприимчивость организма к инсулину. Благодаря этому он является средством для профилактики диабета второго типа
Польза чабреца для организма
Чабрец имеет ряд лечебных свойств, которые применяют в традиционной медицине, рассказала «Ленте.ру» врач-дерматокосметолог, нутрициолог Елена Богатова. Это растение богато витаминами групп В, С, А, К, а также медью, железом, марганцем и магнием.
Какими лечебными свойствами обладает чабрец:
1. Антимикробные свойства. «Чабрец может помочь в борьбе с инфекциями. Он содержит антибактериальные соединения, которые уничтожают вредные микроорганизмы», — отметила Богатова.
В эфирном масле чабреца содержится большое количество простых фенолов — тимола и карвакрола, которые оказывают антимикробное действие на кишечную и дизентерийную палочки, возбудитель брюшного тифа, дрожжеподобные грибки, а также на золотистый стафилококк, гемолитический стрептококк и домашнюю плесень. В некоторых случаях врачи назначают чабрец в качестве дополнительного средства в противомикробной терапии, добавила Елена Богатова.
2. Противовоспалительные свойства. Чабрец содержит флавоноиды и фенольные соединения, которые могут помочь организму справиться с воспалительными процессами.
"Эфирное масло чабреца входит в состав многих мазей для наружного применения при лечении кашля, псориаза — оно снимает зуд, обострении геморроя. Также входит в состав зубных паст для лечения парадонтоза и кровоточивости десен", — Наталья Власова, онколог.
На антибактериальную, антисептическую и антимикробную природу растения указывают и ученые. Жидкий экстракт чабреца используют при заболеваниях верхних дыхательных путей, чтобы облегчить кашель и другие симптомы простуды. «Применение чабреца при простуде повышает сопротивление организма к вирусам и бактериям, снимает спазм бронхов и помогает отхождению мокроты», — подчеркнула Наталья Власова.
Лекарственные свойства растения способны также снизить воспаление слизистых оболочек и облегчить дыхание. При этом экстракт чабреца входит в состав многих препаратов для борьбы с этими симптомами, поэтому отдельно принимать его врачи обычно не советуют.
3. Улучшение пищеварения. Чабрец обладает свойствами, которые позволяют облегчить симптомы пищеварительных расстройств — газообразования, вздутия живота, диспепсии и синдрома раздраженного кишечника.
"Чабрец может помочь стимулировать пищеварение, снизить воспаление и уменьшить спазмы желудочно-кишечного тракта", — Елена Богатова, врач-дерматокосметолог, нутрициолог.
Кроме того, тимол и карвакрол, которые содержатся в чабреце, положительно влияют на здоровье пищеварительной системы. Они улучшают работу печени, помогают уменьшить воспаления и лечить кишечные инфекции.
4. Улучшение метаболизма. Исследование на животных показало, что чабрец за счет тимола в составе ускоряет метаболизм. Он также не дает набрать вес человеку, который придерживается диеты с повышенным содержанием жиров. В некоторых случаях чабрец могут назначать и для стимуляции аппетита, отметила Елена Богатова.
5. Противопаразитарный эффект.
«Лечебные свойства чабреца оказывают и противопаразитарный эффект. Губительна трава чабреца оказалась как для ленточных, так и для некоторых видов круглых гельминтов», — рассказала «Ленте.ру» нутрициолог Ольга Гуторова.
6. Обезболивающий эффект. Чабрец применяют для снятия болевых симптомов и спазмов, отметила Елена Богатова. «Он может использоваться для облегчения болей в мышцах, суставах, головных и менструальных болей», — подчеркнула она.
Раньше примочками из чабреца обрабатывали долго не заживающие раны и лечили зубную боль, уточнила Ольга Гуторова.
7. Расслабляющий эффект. Чабрец часто используют в ароматерапии и во время массажа для создания расслабляющего эффекта, отметила Елена Богатова. Его аромат помогает снять стресс, улучшить настроение и снизить тревожность.
8. Профилактический эффект. Экстракт чабреца также положительно влияет на здоровье сердца. Исследование на животных показало, что он может значительно снизить частоту сердечных сокращений у крыс с повышенным кровяным давлением — как и калий, который содержится в этом растении. А витамин К не дает кальцию накапливаться в сосудах, препятствуя развитию инсульта или инфаркта.
Также чабрец обладает свойствами, которые стимулируют работу мозга. За счет флавоноида апигенина, который содержится в составе растения, формируются сильные связи между нейронами. По мнению ученых, это вещество может заменить эстрогены для профилактики болезней Альцгеймера и Паркинсона, а также шизофрении.
«В качестве антиоксиданта чабрец рекомендуется для фитопрофилактики онкологических заболеваний как у мужчин, так и у женщин, так как способствует восстановлению гормонального фона, нормализации менструального цикла и повышению потенции», — отметила Наталья Власова.
Прежде чем использовать чабрец в качестве лечебного средства, нужно проконсультироваться с врачом. Он оценит состояние здоровья пациента, учтет его индивидуальные особенности и даст рекомендации по применению
Противопоказания и возможный вред чабреца
Несмотря на пользу чабреца для организма, некоторым людям не следует его употреблять.
Кому и когда вредно употреблять чабрец:
- Детям до трех лет.
- Беременным и кормящим грудью. «Чабрец может вызывать сокращение матки и потенциально негативно влиять на беременность. Поэтому его не следует употреблять во время беременности и во время кормления грудью», — отметила Елена Богатова.
- Аллергикам. Чабрец может вызвать аллергические реакции у некоторых людей, особенно у тех, кто страдает от аллергии на представителей семейства мятных (шалфей, розмарин и лаванду). В результате у человека может появиться кожная сыпь, зуд, отек или затрудненное дыхание. Также нельзя употреблять чабрец при индивидуальной непереносимости, уточнила Ольга Гуторова.
- Перед операцией. «Чабрец может влиять на функцию свертывания крови, поэтому его употребление следует прекратить перед хирургическими вмешательствами, чтобы избежать возможных проблем с кровотечением», — уточнила Елена Богатова.
- При остром воспалительном процессе в почках.
- При язве желудка или двенадцатиперстной кишки.
- При язвенном колите.
- При поражении щитовидной железы
Чабрец может усиливать или ослаблять действие определенных препаратов, поэтому важно обсудить его использование с врачом или фармацевтом, особенно если пациент принимает какие-либо лекарства или имеет хронические заболевания
Что делают из чабреца
- Чай. Для приготовления чая с чабрецом ложку сушеных листьев этого растения нужно залить стаканом кипятка, дать настояться 10 минут, а затем процедить. Чай с чабрецом нередко называют чаем для похудения: этот напиток способен подавлять аппетит, помогая не переедать между приемами пищи.
- Настои и отвары. «Сухие или свежие листья чабреца заливают кипятком и настаивают. Это может быть использовано как лечебное средство или добавка к косметическим продуктам», — подчеркнула Елена Богатова. Чтобы приготовить отвар для борьбы с сильным кашлем, нужно залить кипятком две столовые ложки чабреца и поставить на водяную баню на 15 минут. Затем отвару нужно дать настояться один час, процедить его и разбавить кипяченой водой до объема 0,2 литра. Это количество рассчитано на три приема, выпить его нужно в течение дня.
- Приправы. Сушеные листья чабреца в кулинарии используют как приправу. Их добавляют в супы, соусы, маринады и мясные блюда для придания им вкуса и аромата.
- Мазь для больных суставов. 50 граммов спиртовой настойки чабреца нужно добавить в 200 граммов растопленного сливочного масла и перемешать. Смесь следует хранить в холодильнике и втирать в область больных суставов.
Как правильно собирать и хранить чабрец
Сроки сбора чабреца зависят от того, для чего он нужен. Для использования чабреца в кулинарии собирать его нужно в начале мая, а для лекарственных целей следует подождать, когда у растения появятся бутоны. Максимальные лечебные свойства возникают у чабреца в момент цветения, уточнила Ольга Гуторова.
Самостоятельно собирать чабрец нужно вдали от дорог, промышленных предприятий и свалок. Свежий чабрец хранится до семи дней, поэтому лучше всего сразу его засушить.
"Сушить собранную траву можно на открытом воздухе в тени при температуре 25-35 градусов. Храните высушенное сырье в плотной закрытой таре в сухом темном месте не более двух лет", — Ольга Гуторова, нутрициолог.
Как понять, что чабрец испортился:
- Запах. Свежий чабрец имеет характерный приятный запах. «Если запах стал прокисшим, гнилостным или просто необычным, это может быть признаком порчи», — уточнила Елена Богатова.
- Внешний вид. Увядшие, темные листья с пятнами или плесенью сразу покажут, что с растением не все в порядке. При сборе и покупке чабреца с рук нужно следить, чтобы веточки были без гнили, а листья — зелеными.
- Липкость. Еще один признак того, что растение стоит выбросить, — чабрец стал липким, слипшимся или сильно пересох.
- Вкус. На то, что чабрец испортился, может указывать и вкус. Если он стал горьким, кислым или приторным, лучше его не использовать.
«Если у вас есть сомнения относительно свежести или качества чабреца, рекомендуется не употреблять его и выбросить. Порча может произойти из-за неправильного хранения, контакта с влагой, длительного хранения или использования старых продуктов», — заключила Елена Богатова.