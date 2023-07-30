Диетолог рассказала, какой популярный десерт вредит фигуре

Диетолог Пономарева рассказала, какой популярный десерт вредит фигуре
Если есть мороженое слишком часто, это может негативно сказаться на вашей фигуре. Об этом рассказала врач-диетолог Василиса Пономарева изданию "МедикФорум".
По словам диетолога, морожено освежает при жаркой погоде, однако вредит здоровью и заставляет набирать вес.
"Мороженое — худший десерт для талии из-за высокого содержания сахара и жира", — отметила Василиса Пономарева.
Эксперт также отмечает, что высокое содержание сахара приводит к увеличению уровня сахара в крови, за которым тут же следует его резкое падение. Впоследствии желание потреблять сладкое растет лишь сильнее. Рано или поздно такая тяга к мороженому отразится на фигуре, в особенности на талии, где жир скапливается быстрее всего.
Мороженое также часто содержит калорийные добавки: сироп, шоколадную стружку, печенье. Более того, в этом десерте можно обнаружить искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, которые сложно назвать полезными для организма.
Ранее "Рамблер" писал о том, можно ли есть мороженое при боли в горле.