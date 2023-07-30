Диетолог рассказала, какой популярный десерт вредит фигуре

Если есть мороженое слишком часто, это может негативно сказаться на вашей фигуре. Об этом рассказала врач-диетолог Василиса Пономарева изданию "МедикФорум".

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По словам диетолога, морожено освежает при жаркой погоде, однако вредит здоровью и заставляет набирать вес.

"Мороженое — худший десерт для талии из-за высокого содержания сахара и жира", — отметила Василиса Пономарева.

Эксперт также отмечает, что высокое содержание сахара приводит к увеличению уровня сахара в крови, за которым тут же следует его резкое падение. Впоследствии желание потреблять сладкое растет лишь сильнее. Рано или поздно такая тяга к мороженому отразится на фигуре, в особенности на талии, где жир скапливается быстрее всего.

Мороженое также часто содержит калорийные добавки: сироп, шоколадную стружку, печенье. Более того, в этом десерте можно обнаружить искусственные ароматизаторы, красители и консерванты, которые сложно назвать полезными для организма.