Нутрициолог назвала главную опасность энергетических батончиков

Большинство энергетических батончиков имеют в составе вредные ингредиенты и перенасыщены углеводами, рассказала Москве 24 нутрициолог Кристина Виноградова.

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По ее мнению, самое опасное в них – заблуждение на их счет. "Многие думают, что это продукт для здорового питания. А если он такой полезный, то почему бы не есть его часто? Тем более когда это так удобно", – пояснила эксперт.

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При этом в составе энергетических батончиков чаще всего очень много сахара. Он может быть замаскирован на этикетке под глюкозный сироп, фруктозу или подсластитель, причем не всегда качественный. Например, аспартам или мальтодекстрин, отметила нутрициолог.

"Употребляя такие батончики, легко перебрать норму по углеводам. А это прямая дорога к инсулинорезистентности и прочим нарушениям углеводного обмена", – Кристина Виноградова, нутрициолог.

Если взять протеиновые батончики, то в них к тому же используют дешевые белки, отметила эксперт. Это молочный и сывороточный протеин, который также обладает высоким инсулиновым индексом и может привести к инсулинорезистентности.

Кроме того, в составе батончиков очень часто можно увидеть ароматизаторы, регуляторы кислотности, эмульгаторы, консерванты и красители. То есть добавки, которые точно не принесут организму пользу (особенно если у человека проблемы со здоровьем).

"И даже если это просто акне, такой батончик может спровоцировать обострение", – предупредила Виноградова.

"Еще одна проблема в том, что очень сложно понять, какого качества продукты намешаны в таких батончиках. Поэтому если уж и брать, то варианты с минимальным количеством ингредиентов", – Кристина Виноградова, нутрициолог.

При этом нутрициолог предупредила, что батончик даже с самым качественным составом можно рассматривать только как очень редкий перекус.