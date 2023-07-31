Диетолог посоветовала выбирать дыни по запаху

Диетолог Елена Соломатина назвала главный критерий выбора спелой дыни. По ее словам, при покупке необходимо обратить внимание на запах.

© pxhere.com

Если дыня не имеет запаха, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей, отметила Соломатина. В таком случае плод может быть мягким, но безвкусным.

Специалист также порекомендовала не покупать дыни с вмятинами на боках, так как ими можно отравиться. Кроме того, не стоит съедать мякоть до самой корки – именно там скапливается больше всего нитратов. Чтобы избежать неприятных последствий, плод нужно тщательно помыть перед употреблением.

Диетолог добавила, что в дынях содержится большое количество клетчатки, кремния и витамина С. Эти элементы и витамины положительно влияют на красоту и молодость кожи, пишет «Вечерняя Москва».