Диетолог посоветовала выбирать дыни по запаху
Диетолог Елена Соломатина назвала главный критерий выбора спелой дыни. По ее словам, при покупке необходимо обратить внимание на запах.
Если дыня не имеет запаха, значит, ее созревание ускорили или сорвали недозревшей, отметила Соломатина. В таком случае плод может быть мягким, но безвкусным.
Специалист также порекомендовала не покупать дыни с вмятинами на боках, так как ими можно отравиться. Кроме того, не стоит съедать мякоть до самой корки – именно там скапливается больше всего нитратов. Чтобы избежать неприятных последствий, плод нужно тщательно помыть перед употреблением.
Диетолог добавила, что в дынях содержится большое количество клетчатки, кремния и витамина С. Эти элементы и витамины положительно влияют на красоту и молодость кожи, пишет «Вечерняя Москва».
Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что вкусный арбуз отличается ярким контрастным цветом корки, имеет светлое пятно на боку, сухие усик и плодоножку, а при щелчке по спелой дыне раздается глухой звук.