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Сезон арбузов: 3 интересных варианта закусок

В середине августа начинается сезон арбузов, а значит совсем скоро эту ягоду можно будет найти на любом прилавке за смешные деньги. Чтобы добру не пропадать, "Рамблер" сделал подборку удивительных рецептов закусок с арбузом.

Сезон арбузов: 3 интересных варианта закусок
© unsplash.com

Арбуз на гриле с брынзой

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Ингредиенты:
  • Арбуз (весом примерно 650 г)
  • Брынза (или сыр фета) - 100 г
  • Свежая мята - 5 г
  • Перец чили - 7 г (или по вкусу)
  • Соль - щепотка
  • Чёрный молотый перец - щепотка
  • Растительное масло - 30 мл
Способ приготовления:
  1. Выберите спелый, сочный и аппетитный арбуз. Вымойте его и обсушите бумажным полотенцем.
  2. Отрежьте 2 дольки арбуза толщиной примерно 1,5-2 см. Удалите косточки и обрежьте корочки.
  3. Смажьте арбузные дольки растительным маслом и посыпьте солью.
  4. Разогрейте сковороду-гриль на умеренном огне. Выложите арбузные дольки и обжарьте по 4-5 минут с каждой стороны, чтобы они приобрели характерные подпалины от гриля.
  5. Перенесите обжаренные арбузные дольки на плоскую тарелку для подачи.
  6. На каждый кусочек арбуза выложите по 50 г брынзы (или сыра фета) и приправьте чёрным молотым перцем.
  7. Промойте перец чили, нарежьте колечками и разложите поверх сыра. Если любите остроту, добавьте больше перца чили.
  8. Промойте и обсушите мяту, оборвите листики и украсьте арбузные дольки. Крупные листочки можно разорвать на мелкие, а маленькие оставить целыми.

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Арбузный тартар

Ингредиенты:
  • Арбуз - 100 г
  • Соевый соус - 70 мл
  • Соус кимчи - 3 г
  • Кунжутное масло - 6 мл
  • Авокадо - 1 штука
  • Сок лайма - 15 мл
  • Лимонный сок - 5 мл
  • Апельсиновый сок - 10 мл
  • Грейпфрутовый сок - 10 мл
  • Мирин - 10 мл
  • Соус шисо - 5 мл
  • Бобы эдамамэ - 20 г
  • Дайкон - 5 г
  • Жареный кунжут - 1 г
  • Сухие водоросли нори - ¼ штуки
  • Оливковое масло - 10 мл
  • Соль - ½ г
Способ приготовления:
  1. Очистите арбуз от кожуры и семечек, затем нарежьте его брусками размером 10×3 см.
  2. Оставьте арбуз в маринаде на ночь, смешав 20 г соевого соуса, 3 г соуса кимчи и 3 г кунжутного масла.
  3. Запеките арбуз в духовке при температуре 60 градусов в течение 4-6 часов при конвекции, чтобы арбуз стал эластичным и без хруста.
  4. Нарежьте арбуз кубиками и оставьте его в маринаде, смешав 10 г соевого соуса, 3 г кунжутного масла и 5 г соуса шисо.
  5. Очистите авокадо, разомните его вилкой и смешайте с 10 мл сока лайма, 10 г оливкового масла и солью.
  6. Приготовьте соус понзу, смешав 30 г соевого соуса, по 5 г сока лимона и лайма, а также по 10 г сока апельсина, грейпфрута и мирина.
  7. На тарелку выложите гуакамоле из авокадо, сверху положите арбузный тартар.
  8. Украсьте бобами эдамамэ, дайконом, нори и жареным кунжутом.
  9. Полейте все соусом понзу.

Салат с арбузом, фетой и огурцом

Ингредиенты:
  • Арбуз (свежий и сочный) - 1/3 плода
  • Фета (сыр) - 250 г
  • Огурцы - 2 шт
  • Свежая мята - небольшой пучок
  • Оливковое масло - 30 мл
  • Соль - по вкусу
Способ приготовления:
  1. Нарежьте огурцы крупными кубиками.
  2. Таким же размером нарежьте фету.
  3. Подготовьте арбуз - также нарежьте его на кубики.
  4. Выложите на тарелку кубики огурцов, а сверху положите кубики феты, создавая два яруса в виде параллелепипеда.
  5. Приправьте салат щепоткой соли на кончике ножа.
  6. Полейте салат оливковым маслом.
  7. Посыпьте сверху мелко нарубленными листьями свежей мяты, что придаст салату особенный аромат и свежесть.
  8. Поставьте салат в холодильник и дайте ему простоять около 20 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.

Ранее мы писали о том, что врач рассказала, чем опасны ранние арбузы.

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