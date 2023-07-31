Сезон арбузов: 3 интересных варианта закусок
В середине августа начинается сезон арбузов, а значит совсем скоро эту ягоду можно будет найти на любом прилавке за смешные деньги. Чтобы добру не пропадать, "Рамблер" сделал подборку удивительных рецептов закусок с арбузом.
Арбуз на гриле с брынзой
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Ингредиенты:
- Арбуз (весом примерно 650 г)
- Брынза (или сыр фета) - 100 г
- Свежая мята - 5 г
- Перец чили - 7 г (или по вкусу)
- Соль - щепотка
- Чёрный молотый перец - щепотка
- Растительное масло - 30 мл
Способ приготовления:
- Выберите спелый, сочный и аппетитный арбуз. Вымойте его и обсушите бумажным полотенцем.
- Отрежьте 2 дольки арбуза толщиной примерно 1,5-2 см. Удалите косточки и обрежьте корочки.
- Смажьте арбузные дольки растительным маслом и посыпьте солью.
- Разогрейте сковороду-гриль на умеренном огне. Выложите арбузные дольки и обжарьте по 4-5 минут с каждой стороны, чтобы они приобрели характерные подпалины от гриля.
- Перенесите обжаренные арбузные дольки на плоскую тарелку для подачи.
- На каждый кусочек арбуза выложите по 50 г брынзы (или сыра фета) и приправьте чёрным молотым перцем.
- Промойте перец чили, нарежьте колечками и разложите поверх сыра. Если любите остроту, добавьте больше перца чили.
- Промойте и обсушите мяту, оборвите листики и украсьте арбузные дольки. Крупные листочки можно разорвать на мелкие, а маленькие оставить целыми.
Арбузный тартар
Ингредиенты:
- Арбуз - 100 г
- Соевый соус - 70 мл
- Соус кимчи - 3 г
- Кунжутное масло - 6 мл
- Авокадо - 1 штука
- Сок лайма - 15 мл
- Лимонный сок - 5 мл
- Апельсиновый сок - 10 мл
- Грейпфрутовый сок - 10 мл
- Мирин - 10 мл
- Соус шисо - 5 мл
- Бобы эдамамэ - 20 г
- Дайкон - 5 г
- Жареный кунжут - 1 г
- Сухие водоросли нори - ¼ штуки
- Оливковое масло - 10 мл
- Соль - ½ г
Способ приготовления:
- Очистите арбуз от кожуры и семечек, затем нарежьте его брусками размером 10×3 см.
- Оставьте арбуз в маринаде на ночь, смешав 20 г соевого соуса, 3 г соуса кимчи и 3 г кунжутного масла.
- Запеките арбуз в духовке при температуре 60 градусов в течение 4-6 часов при конвекции, чтобы арбуз стал эластичным и без хруста.
- Нарежьте арбуз кубиками и оставьте его в маринаде, смешав 10 г соевого соуса, 3 г кунжутного масла и 5 г соуса шисо.
- Очистите авокадо, разомните его вилкой и смешайте с 10 мл сока лайма, 10 г оливкового масла и солью.
- Приготовьте соус понзу, смешав 30 г соевого соуса, по 5 г сока лимона и лайма, а также по 10 г сока апельсина, грейпфрута и мирина.
- На тарелку выложите гуакамоле из авокадо, сверху положите арбузный тартар.
- Украсьте бобами эдамамэ, дайконом, нори и жареным кунжутом.
- Полейте все соусом понзу.
Салат с арбузом, фетой и огурцом
Ингредиенты:
- Арбуз (свежий и сочный) - 1/3 плода
- Фета (сыр) - 250 г
- Огурцы - 2 шт
- Свежая мята - небольшой пучок
- Оливковое масло - 30 мл
- Соль - по вкусу
Способ приготовления:
- Нарежьте огурцы крупными кубиками.
- Таким же размером нарежьте фету.
- Подготовьте арбуз - также нарежьте его на кубики.
- Выложите на тарелку кубики огурцов, а сверху положите кубики феты, создавая два яруса в виде параллелепипеда.
- Приправьте салат щепоткой соли на кончике ножа.
- Полейте салат оливковым маслом.
- Посыпьте сверху мелко нарубленными листьями свежей мяты, что придаст салату особенный аромат и свежесть.
- Поставьте салат в холодильник и дайте ему простоять около 20 минут, чтобы вкусы хорошо соединились.
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