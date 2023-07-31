Заморозить или засушить: как сохранить грибы на зиму

Сезон грибов уже начался, но перед теми, кто их собирает, ежегодно возникает дилемма: сушить или замораживать. Эти способы лучше всего подходят для того, чтобы сохранить вкус, аромат грибов и их полезные свойства.

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То, как лучше всего сохранять грибы на зиму, зависит от их вида. О том, какие лучше сушить, а какие — замораживать, — в материале “Рамблера”.

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Общие правила

Грибы нужно обрабатывать в тот же день, что и происходил сбор, иначе они могут испортиться. Перед тем, как приступить к заморозке или сушке, их нужно тщательно промыть. В первую очередь грибы очищают от земли, листьев и всего того, что налипло на них в лесу. Дальше работать с грибами нужно в зависимости от способа сохранения.

Сушка грибов

После того, как обработка грибов и их очищение будет произведено, нужно дать им высохнуть. Дополнительная влага может негативно повлиять на процесс сушки, поэтому лучше разложить их на полотенце или салфетках перед тем, как приступать к сушке.

Перед сушкой грибы не нужно никак обрабатывать. Так как при процессе они проходят через высокие температуры, бактерии в грибах не остаются. Лучше не сушить грибы естественным путем — этот способ в городских условиях не всегда проходит удачно из-за влажности и перепада температур. Для этого лучше всего использовать духовку или дегидратор.

Всегда сушите грибы одного размера. Маленькие можно положить на противень целиком, а большие лучше разделить на ножки и шляпки. Сушить их тоже нужно по отдельности — так процесс пройдет быстрее, а все грибы засушатся равномерно. Для этого также нужно разложить грибы в один слой.

Сушить грибы в духовке нужно при температуре от 40 до 55 градусов в зависимости от мощности духовки. Можно подержать их несколько минут на 40 градусах, а потом увеличить показатель. Чтобы воздух свободно циркулировал в духовке, ее нужно приоткрыть.

Для сушки идеально подходят маленькие и тонкие грибы. В них меньше влаги, а при сушке они становятся еще вкуснее:

Белые грибы;

Подосиновики и подберезовики;

Маслята;

Подосиновики;

Опята.

Заморозка грибов

Замораживать лучше сырые грибы без термической обработки. Так лучше всего сохраняются их вкус, аромат и полезные свойства. Это быстро и полностью сохраняет грибы в первозданном виде.

После того, как вы промыли и обработали грибы, их нужно просушить. Выложите их на полотенце или салфетки, крупные грибы лучше разделить для того, чтобы они равномерно заморозились. На поднос выкладывать их нужно одним слоем. Следите за тем, чтобы в грибах не осталось влаги, иначе они будут водянистыми при разморозке и потеряют свой вкус.

Грибы замораживаются от 10 до 12 часов. После этого их можно убрать с подноса и поместить в контейнер или запечатанный пакет.

Для заморозки подойдут мясистые и крупные грибы: