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Как приготовить мясо с баклажанами по-грузински

Лето в самом разгаре, поэтому любимые овощи стали намного доступнее. Сегодня мы предлагаем приготовить летнее, а главное простое блюдо грузинской кухни – мясо с баклажанами. Такое блюдо можно приготовить и на ужин в будний день, и для гостей. Оно очень сытное, сбалансированное и красивое для подачи на праздничный дастархан.

Как приготовить мясо с баклажанами по-грузински
© Мир24

Для приготовления мы использовали:

  • мясо (в нашем случае говяжья мякоть) – 300 граммов;
  • репчатый лук – 1 штука;
  • морковь – 1 штука;
  • баклажаны – 2-3 штуки;
  • перец сладкий – 1 штука;
  • помидоры – 3-4 штуки;
  • чеснок – 2 зубчика;
  • растительное масло для жарки;
  • зелень свежая (петрушка, кинза) – 1 большой пучок;
  • хмели-сунели – 2 чайные ложки;
  • паприка сладкая – 1 чайная ложка; соль – по вкусу;
  • перец черный молотый – по вкусу.
  1. Сначала нужно почистить репчатый лук, порезать его полукольцами.
  2. В глубокой сковороде разогреть смесь растительного масла. Затем выкладываем туда лук и жарим до золотистой корочки.
  3. Необходимо промыть мясо и обсушить бумажным полотенцем. Затем нарезаем его небольшими кусочками и добавляем к луку. Обжариваем также до золотой корочки.
  4. Очищаем морковь и режем соломкой. Добавляем в сковороду с подсолнечным маслом. Готовим до румяной корочки.
  5. Затем нарезаем соломкой сладкий болгарский перец и добавляем к моркови.
  6. Туда же отправляем соль, черный молотый перец, хмели-сунели, паприку, рубленый чеснок и свежую зелень.
  7. Помидоры ошпарить, очистить от кожицы. Пюрировать очищенные помидоры в блендере или просто натереть на крупной терке. Вылить в сковороду полученное томатное пюре.
  8. Промыть баклажаны, нарезать на крупные кусочки.
  9. Нужно обжарить их на сковороде на подсолнечном масле и перемешать все овощи с мясом.
  10. После этого нужно прикрыть сковороду фольгой и поставить в прогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Или же можно потомить на плите под закрытой крышкой.

Готовое мясо с баклажанами по-грузински можно подавать в той же сковороде, что и запекали. Или разложить получившееся пряное рагу по тарелкам.