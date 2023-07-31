Как приготовить мясо с баклажанами по-грузински
Лето в самом разгаре, поэтому любимые овощи стали намного доступнее. Сегодня мы предлагаем приготовить летнее, а главное простое блюдо грузинской кухни – мясо с баклажанами. Такое блюдо можно приготовить и на ужин в будний день, и для гостей. Оно очень сытное, сбалансированное и красивое для подачи на праздничный дастархан.
Для приготовления мы использовали:
- мясо (в нашем случае говяжья мякоть) – 300 граммов;
- репчатый лук – 1 штука;
- морковь – 1 штука;
- баклажаны – 2-3 штуки;
- перец сладкий – 1 штука;
- помидоры – 3-4 штуки;
- чеснок – 2 зубчика;
- растительное масло для жарки;
- зелень свежая (петрушка, кинза) – 1 большой пучок;
- хмели-сунели – 2 чайные ложки;
- паприка сладкая – 1 чайная ложка; соль – по вкусу;
- перец черный молотый – по вкусу.
- Сначала нужно почистить репчатый лук, порезать его полукольцами.
- В глубокой сковороде разогреть смесь растительного масла. Затем выкладываем туда лук и жарим до золотистой корочки.
- Необходимо промыть мясо и обсушить бумажным полотенцем. Затем нарезаем его небольшими кусочками и добавляем к луку. Обжариваем также до золотой корочки.
- Очищаем морковь и режем соломкой. Добавляем в сковороду с подсолнечным маслом. Готовим до румяной корочки.
- Затем нарезаем соломкой сладкий болгарский перец и добавляем к моркови.
- Туда же отправляем соль, черный молотый перец, хмели-сунели, паприку, рубленый чеснок и свежую зелень.
- Помидоры ошпарить, очистить от кожицы. Пюрировать очищенные помидоры в блендере или просто натереть на крупной терке. Вылить в сковороду полученное томатное пюре.
- Промыть баклажаны, нарезать на крупные кусочки.
- Нужно обжарить их на сковороде на подсолнечном масле и перемешать все овощи с мясом.
- После этого нужно прикрыть сковороду фольгой и поставить в прогретую до 160 градусов духовку на 40 минут. Или же можно потомить на плите под закрытой крышкой.
Готовое мясо с баклажанами по-грузински можно подавать в той же сковороде, что и запекали. Или разложить получившееся пряное рагу по тарелкам.