Как приготовить мясо с баклажанами по-грузински

Лето в самом разгаре, поэтому любимые овощи стали намного доступнее. Сегодня мы предлагаем приготовить летнее, а главное простое блюдо грузинской кухни – мясо с баклажанами. Такое блюдо можно приготовить и на ужин в будний день, и для гостей. Оно очень сытное, сбалансированное и красивое для подачи на праздничный дастархан.