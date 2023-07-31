Кулинары рассказали, чем заменить яйца в выпечке и других блюдах
«Общественная служба новостей» узнала, чем можно заменить яйца в выпечке и других блюдах.
Этот продукт помогает скреплять компоненты, разрыхлять, увлажнять, придавать рассыпчатость и пышность изделию. Однако, яйца все же можно заменить.
Например, что бисквитах или брауни одно яйцо можно заменить 200 граммами бананового пюре или тремя столовыми ложками яблочного/тыквенного пюре. Подойдут также кукурузный крахмал, измельченный тофу.
При приготовлении блинов вместо яиц можно использовать одну столовую ложку семян чиа и три столовые ложки воды.
Кроме того, кулинары часто заменяют одно яйцо столовой ложкой картофельного крахмала, добавляют к нему одну столовую ложку сметаны или растительного масла и одну столовую ложку воды.
Творожные блюда также можно приготовить без яиц, прибегнув к половинке банана, ложке манной крупы или двум столовым ложкам овсяных хлопьев с добавлением воды.