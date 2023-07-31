Чем заменить яйца в выпечке и других блюдах

«Общественная служба новостей» узнала, чем можно заменить яйца в выпечке и других блюдах.

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Этот продукт помогает скреплять компоненты, разрыхлять, увлажнять, придавать рассыпчатость и пышность изделию. Однако, яйца все же можно заменить.

Например, что бисквитах или брауни одно яйцо можно заменить 200 граммами бананового пюре или тремя столовыми ложками яблочного/тыквенного пюре. Подойдут также кукурузный крахмал, измельченный тофу.

При приготовлении блинов вместо яиц можно использовать одну столовую ложку семян чиа и три столовые ложки воды.

Кроме того, кулинары часто заменяют одно яйцо столовой ложкой картофельного крахмала, добавляют к нему одну столовую ложку сметаны или растительного масла и одну столовую ложку воды.