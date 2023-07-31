Диетолог Королева рассказала о вреде и пользе веганской диеты
Известный российский диетолог Маргарита Королева рассказала, может ли веганская диета быть полезной для здоровья. Ее слова передает Общественная служба новостей.
По словам эксперта, пользу исключать нельзя, однако в этом случае нужно консультироваться со специалистом.
"Если человек хочет быть красивым и здоровым, надо познакомиться поближе с собственным организмом. Это нужно делать вместе со специалистом", - подчеркнула Маргарита Королева.
Эксперт также отметила, что любые жесткие ограничения в еде могут быть опасны для здоровья человека. Питание должно быть сбалансированным, чтобы все необходимые вещества поступали с пищей.
Программу питания нужно планировать, и лучше это делать вместе со специалистом, который учтет все нюансы и особенности организма.
Напомним, что 28 июля стало известно о том, что известная блогерша-сыроед Жанна Д’арт (Самсонова) умерла в одной из малазийских клиник. Она соблюдала строгую веганскую диету в течение нескольких лет.