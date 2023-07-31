Известный российский диетолог Маргарита Королева рассказала, может ли веганская диета быть полезной для здоровья. Ее слова передает Общественная служба новостей.

По словам эксперта, пользу исключать нельзя, однако в этом случае нужно консультироваться со специалистом.

"Если человек хочет быть красивым и здоровым, надо познакомиться поближе с собственным организмом. Это нужно делать вместе со специалистом", - подчеркнула Маргарита Королева.

Эксперт также отметила, что любые жесткие ограничения в еде могут быть опасны для здоровья человека. Питание должно быть сбалансированным, чтобы все необходимые вещества поступали с пищей.

Программу питания нужно планировать, и лучше это делать вместе со специалистом, который учтет все нюансы и особенности организма.