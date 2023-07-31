Врачи рассказали, какие продукты нельзя греть в микроволновке

Микроволновка - вещь удобная. Но, оказывается, ее не стоит использовать для разогревания некоторых продуктов - есть риск вреда для здоровья.

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Список таких продуктов представили эксперты телеканала "Доктор". Итак, не стоит греть в микроволновой печи:

1. Блюда с кусочками острого перца

Алкалоид капсаицин, которого много в составе жгучего перца, в микроволновке становится летучим. Вдохнув это "облачко" над тарелкой, можно обжечь дыхательные пути, как если бы сработал перцовый баллончик.

2. Грудное молоко

Сцеженное молоко лучше подогревать под струей горячей воды. Разогрев в микроволновке разрушит все иммуностимулирующие белки и сведет пользу молока для младенца к минимуму.

3. Брокколи

Главная ценность брокколи - флавоноиды. В микроволновке они разрушаются на 97%. Куда меньше - при варке или приготовлении на пару.

4. Блюда из картофеля

Если уже готовый картофель подогреть в микроволновке через несколько дней, в нем размножатся бактерии Clostridium botulinum, которые вызывают расстройство желудка. В этой ситуации лучше прогреть блюдо на сковороде или в духовке при температуре от 150°С.

5. Мясные полуфабрикаты