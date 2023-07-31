Диетолог рассказала, какие продукты теряют пользу после мытья

"Мы не моем продукты, которые уже прошли определенные цепочки ферментации. То есть, например, не надо мыть сыры. Очень часто, если сыр с благородной плесенью, ее хотят смыть. Но это только ухудшит качество продукта. То же самое и с колбасами, которые специально покрывают коркой плесени: ее тоже смывать нельзя", – отметила специалист.



"Квашеную капусту мыть не рекомендуется, потому что таким образом теряется сок, который содержит витамин U. А он обладает язвозаживляющим действием. То есть мы таким образом потеряем самое полезное вещество", – Марият Мухина, врач-диетолог, доктор медицинских наук.