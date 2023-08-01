Marca: "Валенсия" попросит не есть семечки на домашней арене

«Валенсия» с нового сезона запретит продажу семечек на домашнем стадионе
«Валенсия» с нового сезона запретит продажу семечек на домашнем стадионе «Месталье», сообщает испанское издание Marca.
По информации источника, работники стадиона пожаловались руководству, что шелуха привлекает крыс.
В случае покупки семян до игры, клуб будет требовать того, чтобы всю шелуху болельщики выбрасывали в принесенные с собой пакеты.
В прошлом сезоне «Валенсия» заняла 16 место в чемпионате Испании, набрав 42 очка. Чемпионом Ла Лиги сезона 2022/2023 стала «Барселона» с 88 очками.
Первый домашний матч «Валенсия» проведет 18 августа. На своем поле команда примет новичка чемпионата «Лас-Пальмас».