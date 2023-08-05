Рецепт: идеальный быстрый брауни к мороженому

Летом нам всем хочется мороженого. А какой десерт идеально подойдет к освежающему шарику сливочного мороженого? Определенно, шоколадные брауни. "Рамблер" расскажет, как приготовить культовые пирожные.

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Какими должны быть идеальные брауни — пышными, влажными и очень шоколадными, с хрустящими краями и верхушками.

Ингредиенты:

200 грамм сливочного масла

150 грамм горького шоколада

4 яйца

½ чайной ложки соли

1 стакан сахарного песка

2 чайные ложки ванильного экстракта

1 стакан муки

Приготовление:

Установите решетку посередине духовки и разогрейте до 200 градусов. Застелите противень пергаментной бумагой и смажьте маслом.

Поместите сливочное масло в миску среднего размера, пригодную для использования в микроволновой печи, и растопите его, пока оно не начнет пузыриться. Добавьте шоколад и мешайте венчиком, пока шоколад полностью не растает. Тепла от масла должно быть достаточно, чтобы полностью растопить шоколад, но если нет, поместите шоколадно-масляную смесь в микроволновую печь и нагревайте в течение 20 секунд. Помешивайте, пока шоколад не растает.

Взбейте яйца миксером в большой миске. Добавьте соль, сахарный песок и ваниль и взбейте до однородности. Вмешайте шоколадно-масляную смесь, затем добавьте муку и взбивайте, пока тесто не станет однородным.

Поместите тесто в подготовленную форму и равномерно распределите. Выпекайте около 45 минут, пока на поверхности не образуется блестящая корочка, а тесто не станет умеренно твердым. Полностью остудите брауни в форме на решетке.