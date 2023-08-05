$94.81+1.03103.84+1.31

4 признака того, что у вас непереносимость молока: видео

Скорее всего, вы слышали о том, что многие люди не переносят лактозу — они не могут полностью переваривать сахар (лактозу) в молоке. Непереносимость лактозы вызывает слишком малое количество фермента, вырабатываемого в тонком кишечнике (лактазы).

В результате возникает состояние, которое также называют мальабсорбцией лактозы, обычно безвредно, но его симптомы могут вызывать дискомфорт.

Признаки и симптомы непереносимости лактозы обычно проявляются в период от 30 минут до двух часов после употребления или продуктов, содержащих лактозу. Смотрите видео о том, какие симптомы помогут вам понять, что на самом деле вы не переносите "молочку". Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук доктор Мозжелин.

Врач назвал последствия употребления парного молока

Ранее мы писали о том, чем полезен и вреден кофе с молоком.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости