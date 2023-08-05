Скорее всего, вы слышали о том, что многие люди не переносят лактозу — они не могут полностью переваривать сахар (лактозу) в молоке. Непереносимость лактозы вызывает слишком малое количество фермента, вырабатываемого в тонком кишечнике (лактазы).

В результате возникает состояние, которое также называют мальабсорбцией лактозы, обычно безвредно, но его симптомы могут вызывать дискомфорт.

Признаки и симптомы непереносимости лактозы обычно проявляются в период от 30 минут до двух часов после употребления или продуктов, содержащих лактозу. Смотрите видео о том, какие симптомы помогут вам понять, что на самом деле вы не переносите "молочку". Об этом рассказал врач, кандидат медицинских наук доктор Мозжелин.