Почему нужно есть орехи кешью и кому они противопоказаны

Среди гигантского разнообразия орехов такой вид, как кешью, выделяется неординарным дугообразным видом и приятным сладковатым вкусом. Подобно своим собратьям, кешью имеет в своем составе огромное число полезных для человеческого организма веществ. Но есть и свои нюансы, о которых стоит знать. Нутрициолог Василиса Лютая раскрыла «Секрету фирмы» все плюсы и минусы этого орехового «бумеранга».

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Польза кешью

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Этот орех содержит массу полезных веществ — его отличает большое содержание белков, жиров, углеводов. В кешью много витаминов и минералов. Помимо этого, кешью — источник антиоксидантов и фитохимикатов, которые защищают организм от свободных радикалов — вредных молекул, которые повреждают здоровые клетки и провоцируют раннее увядание тканей.

Кешью насыщены витаминами группы С, В, К, Е. В составе орехов много полезных веществ и компонентов: цинка, фосфора, натрия, калия и железа. Помимо этого, орехи содержат в себе ненасыщенные жирные кислоты — омега 3, 6, 9 — а они полезны для работы многих органов и защищают от раннего старения.

У кешью высокое содержание клетчатки и в то же время низкий гликемический индекс. Это коэффициент, который показывает, с какой скоростью углеводы усваиваются в организме и превращаются в глюкозу. Сахара из кешью медленно усваиваются, человек дольше остаётся сытым. Так что орешки хороши для здорового перекуса.

Питательные вещества в орешке хорошо сказываются на иммунитете, здоровье костей и в целом улучшают работу мозга.

«Кешью особенно полезен для людей с диабетом 2-го типа. В этих орехах очень много клетчатки, которая может помочь предотвратить скачки уровня сахара в крови, высвобождая глюкозу в кровоток более медленно и стабильно», — сказала специалист по правильному питанию Василиса Лютая.

Кстати, научно доказано, что риск ишемической болезни сердца на 37% ниже у тех, кто употребляет орехи более четырёх раз в неделю по сравнению с теми, кто никогда их не ест или употребляет редко.

Жирные кислоты в составе кешью могут снизить уровень плохого холестерина. Поэтому стоит его добавить в рацион людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Также кешью насыщен полезными аминокислотами. Например, аргинином (или L-карнитином). Он значительно улучшает кровообращение и расширяет сосуды, а это хорошо влияет на работу сердца. L-карнитин улучшает сердечно-сосудистую функцию при гипертонии.

А между прочим, для тех, кто следит за своей красотой, если каждый день съедать безопасную норму кешью, то кожа станет намного лучше, здоровее и свежее. Орехи могут блокировать чрезмерную секрецию подкожного жира, а это подсушивает лицо и снижает вероятность возникновения угревой сыпи, что очень полезно в пубертатный период.

Полезные жиры, витамины группы В и Е благоприятно сказываются на состоянии волос и ускоряют их рост.

Вред кешью

Кешью может вызвать индивидуальную непереносимость и аллергию. Если вы раньше его не пробовали, то лучше начинать в малых количествах — хватит одного-двух орешков.

Кешью достаточно калорийны, потому если ими увлекаться, то это может привести к набору лишнего веса. А избыточный жир в организме вызывает множество проблем со здоровьем, в числе которых диабет, сердечные диагнозы и прочие неприятности.

«Чтобы не перебрать калорий и не поправляться, взрослым людям рекомендуется съедать не больше четырёх — шести порций орехов в неделю. Порция — примерно 30 г», — посоветовала Лютая.

Как и большинство орехов, кешью — сильный аллерген. Если его съест аллергик, то для него это может закончиться плохо, вплоть до анафилактического шока.

А лекарств от аллергии на орехи (и кешью в том числе) не существует, поэтому аллергикам лучше исключить этот продукт из своего рациона.

Так что стоит немедленно бежать к врачу, если:

появилась отёчность горла;

становится тяжело дышать;

появляются кашель и хрипота;

опухает язык;

начинается головокружение и т. д.

Это всё указывает на аллергическую реакцию, в частности — анафилаксию.