Нутрициолог рекомендовала худеющим не бояться есть арбузы
Люди, желающие снизить вес, могут смело есть арбузы, поскольку это низкокалорийная ягода, сообщила Агентству городских новостей «Москва» консультант по пищевому поведению, преподаватель образовательной программы «Консультант по коррекции веса и психологии пищевого поведения. Нутрициолог» в Московском институте психоанализа Мария Федина.
«Арбуз – низкокалорийная ягода, состоящая в основном из воды (до 90%). Но мякоть содержит и полезные вещества: витамины (например, витамин С) минералы (магний, фосфор и другие). Есть мнение, что употребление арбуза стоит ограничить людям, снижающим вес, так как он содержит много углеводов (сахаров). На самом деле ограничивать рекомендуется свободные, или добавленные, сахара: печенье, конфеты, сладкие напитки и другие продукты, в которые при приготовлении добавили сахар, а также мед, сиропы. Сахар во фруктах и ягодах, в том числе в арбузе, к ним не относится», – сказала Федина.
Она подчеркнула, что в целом нет строгой рекомендации, сколько граммов арбуза допустимо съедать в день.
«Всемирная организация здравоохранения рекомендует ежедневно съедать не менее пяти порций фруктов и овощей, то есть как минимум 400 г. В какой-то день вы можете «занять» всю эту часть рациона арбузом, но питаться одним арбузом или сидеть на «арбузной диете» точно не стоит. Также не стоит и переедать – выходить из-за стола с чувством дискомфорта в животе. Ориентируйтесь на свое чувство насыщения», – пояснила эксперт.
Мария Федина отметила, что арбуз может поднимать настроение.
«Если вы любите арбуз и едите его с удовольствием, в организме может вырабатываться «гормон счастья» дофамин, в результате чего улучшается настроение», – сообщила нутрициолог.
Собеседница агентства также напомнила, что необходимо тщательно мыть арбузы перед употреблением, чтобы избежать кишечных расстройств.