Нутрициолог рекомендовала худеющим не бояться есть арбузы

«Арбуз – низкокалорийная ягода, состоящая в основном из воды (до 90%). Но мякоть содержит и полезные вещества: витамины (например, витамин С) минералы (магний, фосфор и другие). Есть мнение, что употребление арбуза стоит ограничить людям, снижающим вес, так как он содержит много углеводов (сахаров). На самом деле ограничивать рекомендуется свободные, или добавленные, сахара: печенье, конфеты, сладкие напитки и другие продукты, в которые при приготовлении добавили сахар, а также мед, сиропы. Сахар во фруктах и ягодах, в том числе в арбузе, к ним не относится», – сказала Федина.