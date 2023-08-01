Перекусы для повышения работоспособности перечислила диетолог

О том, употребление каких продуктов в качестве перекуса способно повысить работоспособность, рассказала диетолог Саманта Маклауд.

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По словам специалиста, люди часто жалуются на отсутствие сил в течение дня. Это, как правило, связано с неправильным питанием. Булочка или сладость помогут быстро почувствовать прилив сил, тем не менее очень скоро уровень сахара в крови резко снизится, в результате усталость вернется.

Для того чтобы силы сохранить дольше, Маклауд посоветовала в качестве перекуса использовать цельнозерновые продукты вместе с клетчаткой.

«Углеводы – это основной источник энергии для нашего тела. Сложные углеводные продукты, богатые клетчаткой, дольше расщепляются и дольше обеспечивают тело энергией», –цитирует эксперта издание The Insider.