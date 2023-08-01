Нутрициолог назвала неожиданный способ экономить на продуктах
Для того, чтобы экономнее расходовать бюджет на продукты, имеет смысл покупать и готовить меньше. Об этом рассказала «Газете.Ru» нутрициолог сервиса «Пакет» от X5 Елена Свиридова.
«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — пояснила Свиридова.
Она отметила, что необходимо проанализировать, какие продукты вы не успеваете съесть и сколько идет в мусорную корзину.
«Такой анализ поможет скорректировать рацион и список продуктов», — отметила нутрициолог.
Свиридова добавила, что экономить на продуктах можно, зафиксировав свои доходы.
Нутрициолог добавила, для экономии средств необходимо фиксировать доходы и необходимые расходы, чтобы понимать, какую часть полученных денег вы можете тратить на еду.
Наконец, по мнению Свиридовой, существенно сэкономить помогают сервисы кэшбека в торговых сетях, позволяющие накапливать баллы и получать скидки на на кофе, выпечку и готовую еду.