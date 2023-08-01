Нутрициолог назвала неожиданный способ экономить на продуктах

Для того, чтобы экономнее расходовать бюджет на продукты, имеет смысл покупать и готовить меньше. Об этом рассказала «Газете.Ru» нутрициолог сервиса «Пакет» от X5 Елена Свиридова.

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«Возможно, вы не успеваете расходовать литр молока, и стоит покупать продукцию меньшего объема. Или вы приобретаете килограммами фрукты, и они портятся быстрее, чем вы их съедаете. Часто выкидываете остатки гарниров — готовьте в сковороде поменьше», — пояснила Свиридова.

Она отметила, что необходимо проанализировать, какие продукты вы не успеваете съесть и сколько идет в мусорную корзину.

«Такой анализ поможет скорректировать рацион и список продуктов», — отметила нутрициолог.

Свиридова добавила, что экономить на продуктах можно, зафиксировав свои доходы.

Нутрициолог добавила, для экономии средств необходимо фиксировать доходы и необходимые расходы, чтобы понимать, какую часть полученных денег вы можете тратить на еду.