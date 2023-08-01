Как в ресторане: 3 простых блюда из картофеля

Постоянно ломаете голову над тем, что приготовить на обед или ужин? Кажется, мы можем вам с этим помочь. «Рамблер» поговорил с бренд-шефом российской сети кафе быстрого питания Сергеем Михеевым, который знает все о приготовлении картофеля, и выяснил, как в домашних условиях быстро и необычно приготовить 3 блюда как в ресторане.

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Картофель в кулинарии — универсальный боец, из него можно приготовить практически все, что угодно: он может быть и вареным, и запеченным, и жареным, и тушеным, и каким только не.

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Лайфхак от бренд-шефа: чтобы сохранить по-максимуму вкус картофеля, его стоит не варить, а запекать. В таком случае вкусовые качества корнеплода не уйдут во внешний бульон, который потом обычно все равно сливают.



При запекании картофель должен быть завернут в фольгу в два слоя, чтобы не подгорал по краям. Еще один важный момент: чтобы картофель пропекся равномерно, выложите его не на противень, а на решетку, тем самым создав циркуляцию воздуха. Если под рукой ее нет, запекайте клубни по аналогии со свеклой, выложив их на горсть крупной соли. При варке сохранить вкус внутри картофеля помогут вакуумные пакеты: очистите клубни, поместите в пакеты и варите до полной готовности. Сергей Михеев Бренд-шеф сети кафе «Крошка Картошка»

А теперь переходим к самому интересному: бренд-шеф поделился рецептами ресторанных блюд, которые легко повторить в домашних условиях. Берите на заметку и приятного аппетита — ни гости, ни домочадцы точно не останутся равнодушными к вашим кулинарным экспериментам.

Пюре на максималках — эксперимент с классическим блюдом, знакомым всем с детства

Картофель — 1 кг;

Масло сливочное — 75 г;

Масло топленое — 25 г;

Сыр сливочный — 100-150 г;

Мускатный орех — 1 г;

Соль по вкусу. Ингредиенты:

Способ приготовления:

Тщательно промойте картофель. Клубни в кожуре заверните в фольгу в два слоя. Разогрейте духовку до 180 градусов, поставьте в нее картофель и запекайте его около часа (точное время будет зависеть от мощности вашей духовки и размера клубней). Вы всегда можете проверить степень готовности, проткнув картофель шпажкой — при запекании важно не пересушить клубни. Пока картофель запекается, приготовьте вкусовую основу: смешайте сливочное, топленое (оно усилит вкусовую палитру) масла, сливочный сыр (его можно заменить на творожный) и специи. С запеченных клубней удалите шкурку, соедините их с подготовленной сливочной смесью и солью, тщательно растолките, чтобы получилось однородное пюре.

Для адептов здорового образа жизни Сергей Михеев рекомендует сделать овощное пюре: плотно уложите в кастрюлю кабачок, морковь, капусту и картофель, залейте кипятком и варите до полной готовности. Влейте в овощи сливочную смесь из двух видов масел, сыра, специй и соли и тщательно растолките. При подаче на стол посыпьте овощное пюре миксом из мелко нарезанного укропа, петрушки, базилика и розмарина.

Гратен или запеканка 2.0 — идеальный гарнир как на каждый день, так и на праздники

Ингредиенты:

Картофель крупный — 1 кг;

Сливочное масло — 20 г;

Сливки — 240 г;

Соль по вкусу;

Черный молотый перец по вкусу;

Мускатный орех по вкусу;

Сыр Моцарелла — 70 г.

Для аппетитной корочки сверху:

Сыр Моцарелла — 100 г;

Чесночное масло — 70 г;

Кедровые орешки — 10 г.

Способ приготовления:

Очищенный картофель нарежьте тонкими кружочками (не толще 0,5 см). Важно, чтобы они были одинаковой толщины: от этого будет зависеть однородность приготовления и вкуса. Смешайте сливки, специи и соль. Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и выложите слайсы картофеля слоями, заливая каждый сливочным соусом и посыпая сыром. Гратен лучше сделать толщиной 5-10 сантиметров, так его будет удобно порционировать. Сверху залейте получившийся «пирог» остатками соуса и поставьте запекаться в разогретую духовку при 180 градусов на 30 минут, накрыв фольгой. После снимите фольгу, обильно посыпьте гратен сыром и кедровыми орешками, сбрызните чесночным маслом (смесь раздавленного чеснока и подсолнечного масла) и оставьте запекаться еще на 10 минут до появления красивой корочки.

Подавайте к столу в качестве гарнира или самостоятельного блюда.

Картофель на шпажках

Ингредиенты:

Картофель — 500 г;

Копчености (бекон, колбаски) по вкусу;

Сыр Моцарелла — 100г;

Соль по вкусу;

Специи по вкусу;

Подсолнечное масло по вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте очищенный картофель колечками, а также колбасу или бекон толщиной 0,5-0,7см. Если планируете запекать в духовке, то подготовьте еще и сыр Моцарелла. Нанижите по очереди подготовленные ингредиенты на шпажки, присыпьте солью и специями (хмели-сунели, черный перец, тимьян, укроп, петрушка, базилик) на выбор и по вкусу. Обжарьте получившиеся шашлычки на мангале или запеките в духовке при 180 градусах. Если вы готовите на огне, периодически сбрызгивайте картофель смесью из масла и раздавленного чеснока, чтобы он не высох и не превратился в чипсы.