Перечислены полезные для здоровья свойства бобовых

Ученые из университета Саскачевана (Канада) установили, что употребление бобовых связано со снижением рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Результаты исследования были опубликованы в журнале Foods.

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Авторы провели эксперимент с двумя группами маленьких мышей. Первая придерживалась классического плана питания, а грызунов из второй группы кормили так, чтобы рацион содержал 10% растительного белка, а рацион третьей группы содержал 10% казеина.

Употребление бобовых снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфаркта миокарда, ишемической болезни сердца и других. Это связано с тем, что по сравнению с белками животного происхождения потребление белков растительного происхождения, особенно соевого, снижает уровень холестерина.

Кроме того, употребление бобовых позволяет быстрее добиться ощущения сытости – такое увеличение процента потребляемых калорий в виде белка приводит к потере и поддержанию веса. Бобовые также имеют решающее значение для роста и поддержания мышечной массы.