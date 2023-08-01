Биолог объяснил, чем опасен картофель с зеленоватым оттенком

При выборе картофеля в магазинах следует обращать внимание на запах и внешний вид клубней, чтобы не попасться на испорченные или выращенные с использованием больших объемов химикатов. Об этом рассказал доктор биологических наук, заведующий кафедрой ботаники и прикладной биологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Алексей Поляков.

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«Если запах типичный, «картофельный» – хорошо. Если ощущаете запахи, характерные для гниения или «химии», – очень плохо. Подобные запахи свидетельствуют о несоблюдении технологии применения пестицидов при выращивании», – рассказал биолог.

Также, по словам Алексея Полякова, нельзя покупать картофель зеленоватого оттенка, который указывает на наличие соланина. Это вещество вырабатывается на солнце и токсично для человека. Именно поэтому, подчеркнул ученый, при чистке картофеля нужно убирать позеленевшие части.

Не следует брать и слишком крупные клубни, поскольку в них могут быть пустоты и части, начинающие подгнивать. Поляков отметил, что лучшим вариантом будет покупка желтого картофеля. В нем содержится большое количество каротина.

Стоит понимать, добавил биолог, что хранение также влияет на качество продукта.

«В домашних условиях не пораженные фитопатогенами клубни хорошо лежат до месяца. Но их нельзя хранить в полиэтиленовых пакетах – пленка слишком плотно прилегает к клубням, в этих местах могут образовываться очаги заболевания», – пояснил он в беседе с Life.