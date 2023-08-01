Топ-5 продуктов с пониженной калорийностью

В 2023 году спрос на продукцию с пониженным содержанием сахара удвоился. В то же время фабрики «Красный Октябрь», «Рот Фронт» и «Бабаевский» увеличили выпуск шоколада более чем на треть. Какие альтернативы привычным сладостям популярны у потребителей и почему люди стремятся выбирать продукты без сахара, рассказывает инженер-технолог кондитерского производства и проджект-менеджер Ирина Гармаева.

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Sugar free

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Осознанное отношение к здоровью побуждает людей соблюдать режим работы и отдыха, следить за тем, достаточно ли физической активности в их жизни, и насколько правильно они питаются.

Все более популярной становится позиция о том, что проблем в будущем можно избежать, если позаботиться об этом уже сейчас. Например, снизить использование сахара, чтобы улучшить состояние здоровья.

Результаты исследования Euromonitor International, в 2020 году показали, что 53% опрошенных выбирают есть меньше сахара, для того, чтобы похудеть, а 57% чувствуют себя здоровее при отказе от сладкого.

Таким образом наличие сахара в продуктах питания — проблема, которая имеет большое значение для покупателя. Многие из них просто хотят уменьшить количество сахара в своем рационе, с помощью менее сладких или несладких продуктов. Но возможно ли полностью заменить сахар?

Внимание, сахарозаменители!

Недостаток информации о подсластителях, заставляет простого обывателя относиться к ним с опаской: синтетические и растительные вещества ставятся в один ряд, им присваивается ярлык — «небезопасно».

Это не всегда верно. Стоит подробнее узнать о том, какие из них безвредны, а каких следует избегать:

- Ацесульфам (Е950) в 180–200 раз слаще сахара. Можно использовать при приготовлении блюд. Вещество не усваивается организмом и выводится почками в неизменном виде.

- Аспартам (Е951) в 180 раз слаще сахара. Диетологи подозревают, что попадая в организм он распадается на аминокислоты и метанол, который в больших количествах может быть токсичен.

Международное агентство по изучению рака (МАИР) и Объединенный комитет экспертов по пищевым добавкам Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) классифицировало аспартам как возможно канцерогенный для человека.

- Неотам (добавка E961) в 7000–13000 раз слаще сахара. Считается более современной версией аспартама. Существуют

исследования, которые утверждают, что добавка нарушает микробиом кишечника.

- Сахарин (добавка Е954) в 300–500 раз слаще сахара. Один из старейших подсластителей. Плохо растворяется в воде. Согласно

данным, опубликованным в 2021 году, подсластители такого типа не вызывают развитие непереносимости глюкозы, как считалось ранее.

Искусственные подсластители можно встретить в любом магазине. Они встречаются в десятках привычных продуктов, таких как диетическая кола, ароматизированные йогурты, леденцы от кашля, жевательные резинки, выпечка. Поэтому, если вы решили найти замену сахару, делайте это внимательно и выбирайте безопасные альтернативы.

Без вреда фигуре и здоровью

Самые низкокалорийные сладости подарила нам природа: свежие фрукты и ягоды. Алыча, айва, земляника, ежевика, арбуз, грейпфрут, мандарин, апельсин, дыня содержат менее 40 ккал на 100 г. В яблоках, сливах, грушах, бруснике, черешне, вишне, гранате, персиках, ананасах, малине, чернике, хурме, киви, крыжовнике — от 40 до 55 ккал на 100 г.

Такой вариант — сезонное явление. Да и не каждый сладкоежка сможет заменить привычный чай с конфетой на перекус ягодами и фруктами. В этом случае тоже есть выход: менее сладкие замены с растительными сахарами или подсластителями.

сухофрукты и орехи;

шоколад без сахара;

пастила, зефир, мед, мармелад, цукаты;

фруктовые чипсы;

фитнес-батончики;

ореховые пасты и урбечи;

мороженое без сахара, сорбеты. Вот некоторые из них:

Мы выбрали пять наименее калорийных:

1) Горький шоколад из какао-бобов диетологи разрешают даже тем, кто находится в процессе снижения веса. В каждой плитке содержатся кальций, магний, железо и антиоксиданты. Также широко известно свойство шоколада придавать бодрость и повышать тонус.

Например, темный шоколад от фабрики «Победа», без добавления сахара, содержит 72% какао, в качестве натурального подсластителя используется Стевия.

2) Пастила — кондитерское изделие, которое готовят из свежих ягод и фруктов. Существуют несколько вариантов ее приготовления: традиционно для придания более яркого вкуса в пастилу добавляли мед или сахар, но сейчас на рынке можно найти продукт совсем без дополнительной сладости.

3) В приготовлении мармелада также используют фруктовые или ягодные пюре и соки, но еще добавляют для загустевания агар-агар, пектин или желатин. В магазинах присутствуют варианты этого десерта без добавления сахара. Чаще всего это пластовой мармелад, без привычной нам обсыпки.

4) Мороженое без сахара — хороший выход для диабетиков и для тех, кто следит за калорийностью своего рациона. Новые технологии позволили создать лакомство с привычным вкусом, но вполне безопасное для людей, которые имеют проблемы со здоровьем.

5) Сорбет — разновидность фруктово-ягодного мороженого. Хорошо знаком детям, которые выросли в Советском Союзе. Это лакомство стоило дешевле традиционного мороженого, так как в его составе не было молока и сливок, зато оно отличалось выраженным ягодным вкусом. В настоящее время десерт адаптировали к потребностям покупателей и создали варианты с натуральными сахарозаменителями.