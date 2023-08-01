Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24 о том, какая рыба является самой полезной для здоровья.

По ее словам, наиболее полезной рыбой является скумбрия, потому что она – прекрасный источник омега-3 жирных кислот и белка. В скумбрии белка даже больше, чем в печени трески, при этом белок из скумбрии легко усваивается и становится строительным материалом всего организма.

Омега-3 жирные кислоты не дают плохому холестерину скапливаться на стенках сосудов, что предотвращает атеросклероз, инфаркт и инсульт.

Кроме того, скумбрию не выращивают как аквакультуру, поэтому омегу-3 она накапливает естественным путем. Поэтому важнее количества рыбы содержание в нем жирных кислот.

При этом скумбрия содержит много витамина D, который влияет на иммунную систему и кости, предотвращая развитие остеопороза.

"Это иммунная система, это кости. Особенно с возрастом начинаются проблемы с этим, остеопорозы", — объяснила эксперт.