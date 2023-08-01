Терапевт: из-за холодного арбуза могут обостриться хронические заболевания

«Это больше касается людей, чья иммунная система скомпрометирована, и которым надо заниматься своим здоровьем. А на здорового человека, я не думаю, что это каким-то образом повлияет. Я знаю, что многие едят не то что холодный арбуз, а по четыре или пять мороженых, и не болеют», — добавила Лапа.