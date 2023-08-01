Россиянам рассказали, как выбрать спелый и вкусный арбуз
В конце июля – начале августа стартует сезон спелых арбузов. При выборе этой ягоды как в магазине, так и у частных продавцов стоит обращать на неочевидные признаки спелости, которые помогут определить вкусный и сочный арбуз.
В первую очередь нужно оценить размеры ягоды – она должна быть крупной, равномерной формы и без внешних дефектов. Не рекомендуется покупать арбуз с неровностями или вмятинами.
Затем стоит оценить вес плода. Как правило, спелые арбузы тяжелее, так как содержат больше воды.
Спелые арбузы нужно выбирать также и по звуку. При небольшом постукивании по корке ягоды должен появиться глухой звук, который указывает на спелость. Если арбуз издает звук, похожий на пустоту, это может указывать на незрелость или перезрелость плода.