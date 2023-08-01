Россиянам рассказали, как выбрать спелый и вкусный арбуз

В конце июля – начале августа стартует сезон спелых арбузов. При выборе этой ягоды как в магазине, так и у частных продавцов стоит обращать на неочевидные признаки спелости, которые помогут определить вкусный и сочный арбуз.

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В первую очередь нужно оценить размеры ягоды – она должна быть крупной, равномерной формы и без внешних дефектов. Не рекомендуется покупать арбуз с неровностями или вмятинами.

Затем стоит оценить вес плода. Как правило, спелые арбузы тяжелее, так как содержат больше воды.