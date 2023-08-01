Чем опасна жареная курица

Куриное мясо входит в число самых популярных продуктов у людей, которые занимаются спортом и следят за фигурой. Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал, сколько раз в неделю можно есть курицу без вреда для здоровья.

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По его словам, мясо курицы недорогой и нежирный продукт. В 100 граммах курятины содержится порядка 15 граммов белка, 16 граммов жиров и всего 120-130 калорий, а углеводы практически отсутствуют, что делает продукт подходящим для диабетиков и тех, кто следит за фигурой. Также куриное мясо богато витаминами группы А, С, Е, В и микроэлементами.

Также курица легко усваивается, не вызывает раздражение ЖКТ и содержит много кальция, фосфора и белков, необходимых для формирования опорно-двигательного аппарата.

Однако в отсутствие тренировок не следует есть курицу чаще трех раз в неделю: это грозит развитием мочекаменной болезни и сердечно-сосудистых заболеваний из-за избыточного поступления в организм кальция. Аллергия на куриное мясо может возникнуть и у тех, кто имеет аллергию на куриные яйца.

При этом больше всего токсинов и антибиотиков из кормов, которыми кормят кур на птицефермах, накапливаются в коже птиц, поэтому поджаристая кожица курицы-гриль небезопасна, предупредил хирург.

«При употреблении сырого мяса птицы существует риск заражения червями из семейства нематоды (например, Acuaria, Ascaridia galli). Эти черви длиной до 12 сантиметров белого цвета. Вызывают анемию, слабость, геморрагические повреждения кишечника. Так что покупайте курицу в проверенных местах и не занимайтесь сыроедением: не ешьте сырые фарш и мясо!» – цитирует Умнова Life.