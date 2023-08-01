Назван фрукт для улучшения качества сна

Сомнолог, кандидат медицинских наук Майкл Бреус и эксперт по сну Роб Хобсон рассказали о фрукте, включение в рацион которого способствует улучшению сна. Его слова приводит издание Huffpost.

© Lenta.ru

Врач заявил, что есть несколько факторов, влияющих на качество ночного отдыха, и одним из них является здоровье кишечника. Улучшить его работу, а заодно избавиться от проблем со сном поможет употребление бананов в качестве вечернего перекуса.

По словам Бреуса, этот фрукт не зря назвали природным снотворным. В нем содержится большое количество магния, помогающего нервной системе бороться со стрессом и тормозящего избыточное возбуждение нервных клеток.

Солидарен с Бреусом и эксперт по сну Хобсон, подчеркнувший, что при проблемах с засыпанием важно следить за тем, чтобы питание было сбалансированным. Помимо бананов, он рекомендовал включить в рацион и другие богатые магнием продукты — например, зеленые листовые овощи, чечевицу, орехи и семена.