Диетолог развеял мифы о якобы провоцирующих набор веса продуктах

Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, что в большинстве случаев в лишних килограммах виновны добавки к блюдам, а не сами продукты. В качестве примера специалист привел картофель и попкорн.

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По его словам, в чистом виде в них содержится намного меньше калорий. Медик рассказал, что при добавлении к картофелю сливочного масла, соли и соуса с сахаром его калорийность намного увеличивается. Тем не менее люди продолжают считать, что именно картофель виноват в их прибавке в весе.

То же самое касается и попкорна — если употреблять его без добавления соли или сахара, то его калорийность снизится вдвое, заключил Кабанов.