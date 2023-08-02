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Диетолог Писарева перечислила продукты, с которыми не сочетаются рис и гречка

Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева перечислила продукты, с которыми нельзя сочетать рис и гречку. Об этом сообщает "Правда.ру".

Перечислены продукты, с которыми не сочетаются рис и гречка
© Unsplash

Эксперт объяснила, что рис нельзя сочетать с крахмалимыми продуктами: баклажанами, цветной капустой, картофелем и свеклой. Это может вызвать проблемы с пищеварением. Также не стоит подавать его с мясом.

Писарева посоветовала делать рис с овощами, грибами и морепродуктами. Также в дополнение к крупе можно положить на тарелку водоросли.

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Гречку запрещено есть с молоком, так как в нем содержится кальций. Он, в свою очередь, мешает усвоению железа, которым богата гречневая крупа. Так блюдо перестанет быть полезным.

Ранее сообщалось, что стало известно, зачем на самом деле промывать гречку.

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