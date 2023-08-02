Нутрициолог рассказала о пользе арбуза

Арбуз на 90 процентов состоит из воды, но при этом ягода содержит в своем составе большой запас полезных витаминов и элементов. Об этом рассказала нутрициолог Жанна Коробейникова.

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Эксперт пояснила, что в арбузе содержится много витамина А. Также ягода содержит витамины группы В и С, магний, кальций, железо, фосфор.

По словам эксперта, ягода помогают очиститься нашему организму. Арбуз очищает печень, почки от шлаков и токсинов, улучшает цвет лица, работу желудочно-кишечного тракта.

В арбузе также содержится антиоксидант ликопин, который нейтрализует свободные радикалы, — это мощная профилактика онкологических заболеваний, передает «Радио 1».

Около 500 точек продажи арбузов и дынь откроют на территории Подмосковья. В основном это будет продукция из Краснодарского края, Астрахани и Дагестана, передает издание «Вести Подмосковья».