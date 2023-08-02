Врачи напомнили о пользе кабачков

В августе традиционно наступает кабачковый бум. Эти овощи повсюду - в презентах от родственников и друзей, на прилавках магазинов, в соцсетях и на кулинарно-огородных форумах. С ними можно выдумывать сложные блюда или просто обжаривать на сковороде, а кто-то спокойно употребляет их сырыми. Издание «Вести Подмосковья» узнало у медицинских специалистов о том, какими полезными свойствами обладают кабачки и почему от такого подарка не стоит отказываться.

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«Овощ является источником витаминов А и С, клетчатки, кальция и железа. Они способствуют улучшению здоровья глаз, кожи, сердца и костей. Кроме того, кабачок содержит антиоксиданты и клетчатку, которые улучшают пищеварительную систему и снижают уровень сахара в крови, а также калий, обладающий желчегонными свойствами. Вдобавок кабачки имеют низкую калорийность, поэтому многие включают их в диетический рацион», - рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

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Врач-терапевт, тренер и нутрициолог Екатерина Лебедева добавила, что кабачок также содержит витамины B1, B2, B9, A, E, PP и микроэлементы, магний, цинк, фосфор и фолиевую кислоту.

«Добавление этого овоща в любой прием пищи обеспечит кишечник необходимыми волокнами для нормальной моторики. Поскольку этот овощ является полноценным источником клетчатки, то он обеспечит быстрое и долгое насыщение. Калорийность всего 17 ккал на 100 г», - отметила специалист.

Иногда августовский овощ способен плохо повлиять на самочувствие, несмотря на множество положительных свойств. Екатерина Курбатова подчеркнула, что у некоторых людей кабачки могут вызывать проблемы с пищеварением, особенно у тех, кто страдает синдромом раздраженного кишечника, гастритом или язвой. Кроме того, кабачок умеет накапливать вредные вещества, если выращивался на загрязненной земле с использованием нитратов и пестицидов.

А Екатерина Лебедева посоветовала не употреблять кабачки сырыми - это как раз может спровоцировать обострение проблем с желудком.

«Кабачок в сыром виде раздражает воспаленную слизистую и способен вызвать болевой синдром. Кабачки стоит ограничить людям с почечнокаменной болезнью: из-за большого содержания воды и наличия оксалатов провоцируется камнеобразование. Помимо этого существует индивидуальная непереносимость», - объяснила она.

Как уже упоминалось выше, кабачки можно просто порезать и пожарить/запечь. Но есть и другие легкие рецепты, которые помогут разнообразить ежедневное меню и пустить в ход подаренные овощи. Эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова предложила приготовить кабачковую икру: нарезать овощ кубиками, обжарить с морковью и луком до мягкости, добавить томатную пасту, соль, перец и тушить до готовности. Можно сделать и кабачки с сыром: нарезать их поперек на тонкие ломтики, выложить на противень, посыпать тертым сыром и запекать до золотистой корочки. А врач-терапевт Екатерина Лебедева подчеркнула, что можно обжарить кабачок без масла с яйцами, и тогда получится омлет с клетчаткой.