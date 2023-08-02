Россиян заверили в безопасности гельминтов в консервах

В жестяных банках с рыбными консервами покупатели иногда находят мертвых червей-паразитов или их личинки, однако, по словам генерального директора компании-производителя рыбных полуфабрикатов Алисы Пигусовой, наличие таких гельминтов не запрещено нормативами, так как они не представляют опасности для здоровья человека. Как рассказала специалист в беседе со СМИ, рыбная продукция при консервации обязательно проходит надлежащую термическую обработку.

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Конечно, личинки неживые — они не переносят термическую обработку, но их наличие не запрещено СанПиНом и ГОСТом, — заявила эксперт.

По ее словам, несмотря на относительную пользу консервированной рыбы, злоупотреблять ею не стоит. Есть рыбные консервы можно один-два раза в неделю, по 45–50 граммов. При выборе специалист посоветовала ориентироваться на состав, в котором рыба должна быть одной породы, без искусственных ароматизаторов и уксуса. Наименее калорийны томатные заправки или рыба в собственном соку. Самыми вредными в этом смысле являются шпроты, к которым после горячего копчения добавляют масло и «жидкий дым», из-за чего продукт содержит много канцерогенов.

В целом рыбные консервы являются хорошим источником веществ, полезных для здоровья и поддержания иммунитета, рассказала нутрициолог Наталья Костенко.

Рыбные консервы богаты белком и омега 3 жирными кислотами. В них большое количество легкоусвояемого кальция. Они особенно полезны для людей старшего возраста, — рассказала врач.

При этом она отметила, что из-за большого количества соли такая продукция противопоказана страдающим гипертонией, подагрой и болезнями почек.