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Продукт, который снижает риск смерти на 10%

Отличная новость для сладкоежек. Обширное исследование показало, что употребление шоколада может снизить риск преждевременной смерти на 10%.

Продукт, который снижает риск смерти на 10%
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Профессоры пришли к этим результатам, проанализировав медицинские данные почти 85 тысяч. человек. Те, кто регулярно употреблял сладкое имели, меньший риск умереть от сердечных заболеваний и некоторых видов рака в сравнении с теми, кто избегал продукта.

Полученные данные также подтверждают предыдущие выводы других экспериментов, указывающих на то, что какао-бобы способствуют восстановлению повреждённых клеток в организме.

Однако важно помнить, что везде нужно соблюдать баланс. Допустимая норма – 28 грамм в сутки.

Доктор Янбо Сан объяснила:

Долгосрочные последствия для здоровья остаются неясными, поскольку сахар и масло связаны с увеличением веса. Однако шоколад также содержит потенциально полезные компоненты, такие как антиоксиданты и флавоноидные соединения.

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