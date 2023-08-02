Продукт, который снижает риск смерти на 10%

Отличная новость для сладкоежек. Обширное исследование показало, что употребление шоколада может снизить риск преждевременной смерти на 10%.

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Профессоры пришли к этим результатам, проанализировав медицинские данные почти 85 тысяч. человек. Те, кто регулярно употреблял сладкое имели, меньший риск умереть от сердечных заболеваний и некоторых видов рака в сравнении с теми, кто избегал продукта.

Полученные данные также подтверждают предыдущие выводы других экспериментов, указывающих на то, что какао-бобы способствуют восстановлению повреждённых клеток в организме.

Однако важно помнить, что везде нужно соблюдать баланс. Допустимая норма – 28 грамм в сутки.

Доктор Янбо Сан объяснила: