Личный повар Елизаветы II поделился рецептом ее любимых блинов

Личный повар Елизаветы II Даррен Макгрейди, который проработал в королевском дворце около 15 лет, поделился рецептом ее любимых блинов. Об этом сообщает Daily Express.

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Основной секрет любимого лакомства Елизаветы II кроется в том, что в тесте используется три вида разрыхлителей.

Для приготовления "королевских" блинов понадобится одно куриное яйцо, две ложки сахара, чайная ложка растопленного сливочного масла, 100 г топленого несоленого сливочного масла, 250 мл молока, 240 гр муки, чайная ложка бикарбоната соды, 2,5 чайные ложки разрыхлителя и 1,5 чайные ложки винного камня (можно заменить лимонной кислотой).

Тесто по консистенции должно быть похоже на густую сметану без комочков. Жарить следует на сковороде с антипригарным покрытием на сливочном масле. Макгрейди советует подавать блины теплыми со сливочным маслом и домашним вареньем.ё

Королева Великобритании любила есть их на завтрак с фруктовым джемом. А в 1960 году Елизавета II подарила рецепт этих блинов американскому президенту Дуайту Эйзенхауэру.