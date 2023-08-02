Шеф-повар назвал рецепты лучших прохладительных напитков и десертов

В летнюю жару особенно хочется охладиться. От знойной погоды могут спасти фруктовые напитки или вкусное мороженое. «Вечерняя Москва» узнала у шеф-повара Александра Бельковича лучшие рецепты охлаждающих напитков и десертов в жару.

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Лимонад со сгущенкой и лаймом

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Вам понадобятся: лайм — 2 штуки;

сгущенка — 200 граммов;

газированная вода — 1 литр.

Приготовление

Как рассказал шеф-повар, в приготовлении этого напитка все очень просто.

— В кувшин или графин кладем нарезанный на четыре части лайм, добавляем сгущенку и разминаем ингредиенты. Лайм отдаст сок и эфирные масла, а масса станет более однородной, — рассказал Белькович.

Затем, как отметил шеф-повар, к получившейся смеси нужно добавить часть газированной воды, перемешать до растворения сгущенки и влить оставшуюся воду. Готово!

Домашний «Тархун»

Вам понадобятся: лайм — одна половинка;

лед;

сахар — 1 столовая ложка;

сок лимона — одна половинка;

столовая минеральная вода с газом — 1 стакан;

эстрагон (тархун) — 8–9 веточек.

Приготовление

— Эстрагон — это тот же тархун, и такое же название было у любимого напитка из нашего детства. А приготовить его дома очень легко, — заверил Белькович.

По его словам, для этого понадобится снять с веточек листья эстрагона и растолочь их в стакане. Затем нужно добавить сок лимона, сахар и снова размять массу до однородного зеленого цвета.

— После этого остается добавить минеральную воду и лед, а потом — сбрызнуть это все соком лайма, — посоветовал шеф.

Мороженое из авокадо с шоколадом

Вам понадобятся: авокадо — 3 штуки;

сливки 33-процентные — 300 миллилитров;

яичный желток — 2 штуки;

сахар — 100 граммов;

шоколад — 20 граммов.

Приготовление

— Два желтка нужно взбить с сахаром до увеличения массы в объеме и проследить, чтобы сахар полностью растворился. Затем сливки переливаем в сотейник и доводим до кипения. Уже горячие сливки нужно ввести к желткам, — сказал Белькович.

Он напомнил, что массу нужно беспрерывно и медленно помешивать в момент добавления сливок.

— Получившуюся смесь нужно снова перелить в сотейник и довести до кипения, продолжать помешивать ее до тех пор, пока крем не станет плотным. Затем накрыть пищевой пленкой и отправить в холодильник остывать, — объяснил шеф.

В это время пора заняться авокадо. Как рассказал кулинарный эксперт, его нужно разрезать пополам и извлечь мякоть.

— Затем фрукт с небольшим количеством готового крема перебить в куттере. Добавить оставшуюся часть крема к массе и взбить все до однородности, — сказал он.

Последний шаг в приготовлении, по словам Бельковича, — это стабилизация десерта.

— Готовую массу нужно перелить в форму, накрыть пергаментом или пищевой пленкой и отправить в морозилку до полного застывания, — рекомендовал он. — Обычно это занимает несколько часов.

Шеф-повар также поделился своими секретами сервировки готового блюда: